Stop a i medici gettonisti, "Se non si adattano vadano in Arabia Saudita"

"O vanno tutti in Arabia Saudita e in Norvegia o se vogliono restare devono cominciare a rivedere le loro priorità". Lo ha detto l'assessore al Welfare Guido Bertolaso parlando dei medici "gettonisti" (per cui è scattato lo stop nella giornata di mercoledì 13 dicembre).

Chi sono i medici gettonisti Si definiscono "gettonisti" i medici e gli infermieri che prestano la propria opera tramite cooperative contrattualizzate dalle strutture sanitarie pubbliche e vengono remunerati in proporzione alle singole presenze per la copertura dei servizi sanitari.

Secondo l'assessore non c'è nessun pericolo di fuga di medici dalla Lombardia. "C'è chi dice vanno in Emilia Romagna o nelle Regioni vicine. E per quanto? È questione di mesi, perché ho già parlato con i colleghi assessori di altre Regioni e si stanno tutti organizzando in questo senso".

Nel frattempo l'assessore ha detto di aver ricevuto tanti messaggi da parte di medici di ogni ordine e grado che "si complimentano per questa iniziativa". "Anche il ministro Schillaci, mandandomi la copia di un'agenzia, mi ha scritto: 'grande Guido'. Quindi anche il ministro è d'accordo - ha aggiunto Bertolaso -. D'altra parte non poteva essere altrimenti, ci siamo adeguati a una norma di legge predisposta dal ministro nel decreto bollette".

L'assessore si è anche mostrato tranquillo riguardo alla transizione. "Teniamo sotto controllo tutte le scadenze e sappiamo con precisione chirurgica quando ogni Asst chiuderà il rapporto con i gettonisti, in base ai contratti, sulla base delle scadenze che abbiamo, faremo in modo di sostituire quelli che smetteranno di fare i gettonisti", ha spiegato l'assessore al Welfare, aggiungendo che "l'obiettivo è anche recuperare quei colleghi che nel tempo hanno lasciato le strutture pubbliche per andare a fare questo esercizio temporaneo" perché "non è nel Dna del medico andare a fare il commerciante per servizi occasionali".

Il numero uno del welfare lombardo ha poi chiarito che il personale oggi 'a gettone' potrebbe essere 'riassorbito'. "Siamo pronti a riassumere tutti, anche nella struttura da cui erano andati via in precedenza - ha affermato -. Anche il ministro Schillaci è d'accordo". Infine ha ricordato che "ad oggi in Lombardia sono 1.400 i posti, fra dirigenza e comparto, coperti con gettonisti per un costo di circa 100 milioni di euro, di cui 20 vanno come spese di servizi alle cooperative" e che lo stop e' previsto "da una legge nazionale e anche le altre Regioni dovranno adeguarsi".