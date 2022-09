Il dottore cambia sede: 1.600 persone senza medico di base

A.A.A. dottore cercasi. Emergenza camici bianchi a Buccinasco, nel Milanese, dove più di mille persone rischiano di restare senza il medico di base. A lanciare l'allarme è la stessa amministrazione comunale, che ha raccolto i timori dei residenti, invitati a rivolgersi però all'Ats.

"Da oggi il dottore Gionny Spazzapan termina la propria attività di medico di medicina generale. Molti cittadini si rivolgono al comune per ricevere informazioni: li invitiamo a contattare Asst e Ats per la ricerca di un nuovo medico di famiglia", si legge in una nota dell'amministrazione. "Con il termine del suo incarico, già noto da mesi alle autorità regionali, circa 1600 pazienti residenti a Buccinasco restano privi del medico di famiglia e dovranno provvedere a scegliere un altro professionista. Tra di loro anche numerosi fragili e anziani", hanno sottolineato dal comune, rimarcando che loro non possono intervenire per risolvere una situazione.

Una situazione che tra l'altro sembra lontana da un lieto fine. "Da quanto appreso dall’amministrazione comunale, non sembra possibile, se non per poche centinaia di persone, trovare risposta sul territorio di Buccinasco e gli utenti vengono indirizzati nel vicino comune di Assago o altrove" perché il dottore Spazzapan "non sarà sostituito da un altro medico sul territorio comunale". "Pertanto i suoi pazienti dovranno cercare un altro medico presso studi medici presenti in altri comuni del distretto, se disponibili. Preoccupa soprattutto la situazione di anziani, fragili e disabili", hanno ribadito sindaco e giunta di Buccinasco.

A inizio agosto un'emergenza praticamente identica si era verificata a Vimodrone, sempre nel Milanese. Dopo il trasferimento di una dottoressa erano stati 1.500 i pazienti rimasti senza un dottore. E alla fine il sindaco aveva scritto a regione Lombardia chiedendo un immediato intervento.