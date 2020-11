Luci, decorazioni e un 'bosco incantato': in centro a Milano arriva il mega store del Natale

Una 'casa del Natale' per illuminare la città in un periodo molto buio e rallegrarla con l'atmosfera delle feste. È 'Spigaxmashouse', il temporary e popup store aperto fino a fine gennaio in via della Spiga 30 dal celebre flower designer Vicenzo Dascanio.

Il negozio è stato allestito in una Milano che è ancora zona rossa, all'interno in uno spazio di ben 600 metri quadri su tre diversi piani. "Si tratta di un omaggio alla natura e ai fiori - racconta al telefono con MilanoToday lo studio Dascanio -, dove si potrà trovare tutto per il Natale vivendo un'esperienza immersiva in grande stile. Vogliamo illuminare un po' la città e dare speranza. Al pieno terra abbiamo creato un bosco incantato con luci twinkly".

Ad aspettare i visitatori un mondo fatato con armadi di cui i fiori hanno preso possesso, ghirlande vegetali, una ruota panoramica piena di luci, cloche fiorite, grucce ricoperte di muschio, cascate di orchidee, decorazioni per l'albero di Natale, un pianoforte regno di ortensie, orsetti, giostrine, un teatrino, una collezione di fiori essiccati e cavallucci a dondolo. Tutto il necessario, insomma, per vivere a pieno la tanto attesa, forse mai come quest'anno, magia delle feste.

"Spero che questo nuovo progetto di Natale in via Spiga possa dare a tutti noi l'energia giusta per ricostruire il futuro - ha scritto Dascanio sul suo profilo Instagram -. Non vedo l'ora di accogliervi". Nel negozio sarà possibile acquistare piante, fiori e decorazioni mentre altri articoli saranno consegnati esclusivamente a domiclio. Tutti i prodotti saranno disponibili anche online.