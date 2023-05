A Milano ci saranno oltre 100 campane suonate dal vento

A Milano sorgerà un memoriale per ricordare le vittime della strategia della tensione, negli anni '70. Il memoriale sarà autofinanziato attraverso il comitato di cittadini e familiari delle vittime 'Non dimenticarmi', nato nel 2019, nel 50esimo anniversario della strage di piazza Fontana.

L'installazione è stata ideata da Ferruccio Ascari e sarà collocata in via Beccaria, in un'area verde verso piazza Fontana. Sono presenti 137 steli, corrispondenti al numero delle vittime delle stragi (tra cui Giuseppe Pinelli), con altrettante campane a vento che risuonano evocando le voci delle vittime, le quali chiedono di poter raccontare la propria storia.

"Ringraziamo il comitato e l'artista - ha detto Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano - per questo progetto. L'opera, che sarà collocata davanti a piazza Fontana, sarà uno sguardo sempre presente sul passato e costituirà la base per la costruzione di un futuro plurale e consapevole, costruito sulla verità delle vittime, della storia e della giustizia".

Le stragi in Italia

Tra il 1969 e il 1980 in Italia ci sono state otto stragi, che hanno causato 137 morti e più di 570 feriti. Le stragi che verranno ricordate nel memoriale sono quelle di piazza Fontana (12 dicembre 1969), Gioia Tauro (22 luglio 1970), Peteano (17 maggio 1973), della questura di Milano (17 maggio 1974), del treno Italicus (4 agosto 1974), di piazza della Loggia (4 agosto 1974), di piazza Arnaldo a Brescia (16 dicembre 1976) e della Stazione di Bologna (1980). Per la maggior parte di questi episodi, sono state accertate le responsabilità dell'estrema destra e dei cosiddetti 'corpi deviati dello Stato'.