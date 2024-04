Meno auto e più limiti a 30 all'ora: così Sala vuole cambiare Milano

La linea è tracciata: meno macchine, più verde. E possibilmente, meno inquinamento. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, vuole continuare la sua rivoluzione green per Milano, cercando di togliere sempre più auto dalle strade del capoluogo meneghino.

Uno degli obiettivi per Milano è quello di "continuare a lavorare per una città meno convulsa", ha confermato sabato il primo cittadino intervento in collegamento con "La Repubblica delle idee". E "meno convulsa" significa "con meno macchine e più verde", ma - ci ha tenuto a sottolineare il sindaco - "senza fare la guerra alle macchine".

Poche ore prima lui stesso aveva annunciato un'altra grande novità in arrivo: un centinaio di strade, nei pressi delle scuole, in cui il limite di velocità sarà portato a 30 chilometri orari. "Non saranno a 30 all’ora tutte le strade milanesi dove ci sono scuole ma un numero significativo, orientativamente vogliamo avvicinarci alle 100 e poi andare avanti”, le sue parole. Per il momento pare non ci sia nessuna rimostranza, neanche da parte del ministro dei trasporti Matteo Salvini. "Ne ho parlato anche col ministro Salvini che ho visto nel corso del G7 dei Trasporti, non ha espresso alcuna perplessità e non credo voglia cambiare idea, anzi mi ha detto che è totalmente d’accordo sul fatto di portare le strade a 30 all’ora dove ci sono gli istituti scolastici”, ha puntualizzato Sala.

Infine, sulla creazione e gestione delle strade 'scolastiche' con il limite orario, il sindaco ha affermato: "Ho chiesto agli uffici, perché il tema è non solamente quello di fare una cartellonistica o dipingere per terra il bollone con la scritta 30, ma per portare a 30 secondo le regole devi fornire adeguata documentazione e quindi gli uffici ne possono produrre fino a un certo punto".