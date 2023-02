Meno carne, più verdure: la svolta nelle mense scolastiche di Milano

Più vegetariani e più green. Sono i menù delle mense scolastiche di Milano che - stando ai dati diffusi dal comune - hanno subito un vero e proprio taglio sul fronte delle proteine di origine animale. I dati parlano da soli: manzo e maiale sono diminuiti rispettivamente del 62 e del 71% mentre sono aumentate le ricette con tuberi (+20%), legumi (+18%), il tacchino (+11%). Grazie a questa scelta green l'impatto ambientale delle mense di Milano è diminuito "si è registrata una diminuzione del 42,89% nelle emissioni di CO2e tra il 2015 e il 2021", puntualizzano dal comune.

Ma c'è ancora molto da fare. Palazzo Marino, insieme a Milano Ristorazione, aderisce quest’anno alla Green food week, iniziativa promossa da Food Insider che si svolge all’interno della settimana di M’illumino di meno del programma Caterpillar di Rai Radio2. Oltre a promuovere per tutta la settimana nelle scuole la campagna di sensibilizzazione sull’impatto ambientale delle scelte alimentari, nella giornata di giovedì 16 febbraio, giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, in tutte le mense scolastiche cittadine sarà proposto un menu senza carne e con prodotti il più possibile biologici e di stagione.

"Aderiamo a questa iniziativa perché sposa in pieno la linea che seguiamo con la promozione di azioni di food policy in sinergia con Milano Ristorazione - sottolinea la vicesindaca Anna Scavuzzo -. Da tempo siamo attivi in diversi progetti internazionali che premiano la riduzione nei menu delle mense scolastiche di carni, prediligendo prodotti di stagione, con più basso impatto ambientale e biologici. Una scelta per la salute dei più piccoli e sostenibile anche dal punto di vista ambientale: con Expo2015 abbiamo avviato queste azioni messe in campo su larga scala e i risultati sono già oggi ottimi. Nei primi cinque anni siamo riusciti a ridurre del 20% le emissioni di CO2 dei menu delle mense e il dato del 2021 è arrivato al 42%: questo incremento significativo ci conferma che le scelte nei menu sono state più che valide".

"In un passato ancora prossimo, Milano Ristorazione definiva la propria missione con poche efficaci parole: offrire alla nostra comunità di studenti milanesi un pasto sano, buono, educativo e giusto. Da qualche anno abbiamo aggiunto anche l’aggettivo ‘sostenibile’ - spiega il presidente di Milano Ristorazione, Bernardo Notarangelo -. L’abbiamo fatto perché Milano è stata tra i primi Comuni italiani ad introdurre il servizio pubblico di refezione scolastica, nell’ormai lontano anno 1900, e come pilastro della food policy del Comune vogliamo essere tra i primi anche nell’attenzione concreta alle tematiche ambientali".