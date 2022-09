Nella mensa dell'università si paga il coperto: studenti della Bocconi in protesta

Meno cibo nel piatto, più soldi sullo scontrino. Inizio d'anno accademico con polemiche alla mensa dell'università Bocconi di Milano, che da settembre ha visto aumentare i prezzi per gli studenti. La vera novità è l'aggiunta del coperto per chi pranza nella "mensa del Pensionato".

Chi sceglie solo il primo pagherà 1,50 euro in più - da 2,50 a 4 euro -, mentre per il pasto completo il "servizio" costerà 50 centesimi, con il totale che sale da 7,50 euro e 8 euro. L'ateneo e Pellegrini, l'azienda che si occupa della mensa, hanno fatto sapere che il rincaro è necessario sia per i lavori di restyling effettuati nella struttura, sia per l'aumento del costo delle materie prime, che tra l'altro sono state cambiate scegliendone di migliori.

Giustificazioni che, però, non hanno soddisfatto gli studenti, che tra l'altro hanno notato come le porzioni si siano decisamente ridotte. La lista Unilab della Bocconi ha infatti già fatto sentire la propria voce: "Ieri i nostri rappresentanti al CdA, all'Isu e al Cdd hanno avuto un incontro con gli amministrativi dell'università e referenti di Pellegrini sulle modifiche attuate nella mensa del Pensionato", hanno scritto sui social.

"Le nostre richieste sono state la ricontrattazione degli aumenti dei pasti, il ritorno ai quantitativi di cibo degli anni precedenti e il ritorno alla libera composizione del menù", hanno chiarito da Unilab. Che però si sarebbe scontrata con le posizioni di ateneo e azienda: "Da parte di Pellegrini e dell'università non c'è stata volontà o apertura sui punti presentati. Mentre il rifiuto per i primi due punti è di natura economica, nonostante nelle mense di altre università a Milano gli aumenti dei costi non sono andati a gravare sugli studenti, il terzo rifiuto riguarda l'apporto nutrizionale del menu. Nonostante noi siamo convinti che ogni studente sappia in autonomia cosa possa o voglia mangiare. Non condividiamo quindi - hanno concluso i ragazzi - alcuna decisione dell'università su questo tema".