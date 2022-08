Ci saranno 180 ospiti alla mensa dei poveri di Ferragosto

Saranno 180 gli ospiti al pranzo di Ferragosto all'opera cardinal Ferrari di via Boeri a Milano, tutte persone sole e senza fissa dimora che frequentano il centro diurno. Insieme a loro ci saranno l'arcivescovo Mario Delpini e gli assessori di comune e regione, Lamberto Bergoli e Stefano Bolognini.

"Qui alla Cardinal Ferrari ogni giorno vediamo gli ultimi, dai senza dimora a chi ha perso il lavoro o la casa, in numeri sempre più consistenti e preoccupanti, persone che con tanta discrezione e dignità siedono alla nostra mensa e trovano accoglienza - ha spiegato Pasquale Seddio, presidente di Opera cardinal Ferrari -. Pensiamo che sia doveroso organizzare un pranzo di ferragosto che regali un momento di distensione e che possa lenire le ferite della povertà e della solitudine. Colgo l’occasione per ringraziare i Volontari e Lidl, nostro partner speciale che ci accompagna nei momenti di maggiore necessità".

Numerose sono state le iniziative di Opera Cardinal Ferrari durante tutta l’estate per contrastare l’emergenza caldo: l'Opera – sempre attiva 7 giorni su 7 - ha incrementato tutti i servizi di accoglienza e servizio counselling e ascolto per i Carissimi, distribuito quotidianamente acqua, frutta fresca, cibo, gelati, indumenti freschi, borracce, cappellini, creme solari, sandali; ha messo a disposizione docce, il salone e poltrone in ambienti condizionati per impedire così alle persone di stare a lungo sotto il sole.

"È importante che, in un mese in cui storicamente la città si vuota e, in particolare, in una giornata in cui molte attività si fermano, continuino a essere attivi i servizi per le persone più fragili, grazie all’impegno di realtà come l’Opera Cardinal Ferrari e alla disponibilità di tante e tanti volontari - ha aggiunto l'assessore al welfare del comune di Milano Lamberto Bertolé -. Il comune di Milano è al loro fianco con un programma di supporto e iniziative che andrà avanti per tutto agosto e che garantirà il sostegno a migliaia di anziani e persone con fragilità".

"È davvero fondamentale l’aiuto del terzo settore al fianco delle istituzioni per dare risposte concrete - ha aggiunto Stefano Bolognini, assessore regionale per lo sviluppo della città metropolitana -. Il tradizionale pranzo di Ferragosto è anche una occasione importante per ringraziare, a nome di Regione Lombardia, Opera Cardinal Ferrari, un'istituzione straordinaria che da oltre 100 anni si prende cura con amore e generosità dei senza dimora della nostra città, e, con lei, tutte le realtà del terzo settore e i tanti volontari di Milano e della Lombardia che donano tempo e risorse per aiutare chi è in difficoltà".