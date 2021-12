65 chalet in Duomo a Milano per i mercatini di Natale

65 chalet in legno e una 'casa di Babbo Natale'. In piazza Duomo, dopo un anno di stop causa pandemia, tornano i mercatini natalizi.

Inaugurati nella mattinata di mercoledì 1° dicembre, i mercatini, allestiti dall'impresa brianzola Eurostands, rimarranno aperti ogni giorno fino alle 22. Nel complesso si estendono per 1200 metri quadri e sono rallegrati da quasi un chilometro di decorazioni natalizie.

Nelle diverse baite milanesi e turisti potranno trovare un'offerta di prodotti molto ampia, che spazia dall’artigianato al vestiario, fino alle specialità regionali. Per migliorare la fruibilità e i flussi pedonali è stata modificata la distribuzione delle casette con un’attenta organizzazione degli spazi, aumentando i varchi di transito. Martedì 30 novembre, sempre in piazza Duomo, è stato anche collocato il tradizionale albero di Natale.

Dal 5 all'8 dicembre, tra piazza Castello, viale Gadio e piazza del Cannone, tornano anche gli Oh Bej! Oh Bej!, i tradizionali mercatini di Sant'Ambrogio che per la città della Madonnina segnano l'avvio tradizionale delle estività natalizie.