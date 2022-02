A Milano ci sarà un nuovo mercato agricolo in pieno centro

Ci sarà un. nuovo mercato agricolo a Milano. Si aggiungerà a quelli già presenti e verrà collocato in via Ansperto (zona scavi romani) ogni giovedì dalle 7 alle 15. Lo rende noto Anna Scavuzzo, vice sindaca della città, secondo cui "l'abitudine di acquistare cibo buono e sano sotto casa è ormai qualcosa a cui i milanesi non vogliono rinunciare".

Le bancarelle di via Ansperto saranno le stesse che, da due anni, 'popolano' piazza Sant'Eustorgio, sempre nel centro storico. Nei mercati agricoli vengono venduti i prodotti (verdura, frutta, carne, formaggi e altro) direttamente da parte degli imprenditori agricoli.

I mercati agricoli sono una realtà a Milano dal 2019. "Una buona politica del cibo abbraccia tutta la filiera: dal produttore al consumatore. E i mercati agricoli che sono nati negli anni in città sono di certo un tassello fondamentale per promuovere tra i cittadini le buone abitudini nel consumo del cibo: dal rispetto della stagionalità alla scelta dei prodotti locali", conclude Scavuzzo.