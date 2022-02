Il "nuovo" mercato coperto di Milano (con le botteghe per mangiare all'interno)

Nome nuovo, servizi nuovi e un volto completamente diverso. Ma sempre la stessa essenza. Ha riaperto lunedì, dopo due anni di lavori, lo storico mercato coperto Zara di piazzale Lagosta, nato nel 1946 per servire i cittadini del quartiere Isola.

"È un mercato nuovo non solo per gli arredi, le luci, i dehors con le vetrate apribili, gli impianti di riscaldamento e raffrescamento e la connessione Wi-Fi, ma perché ognuna delle dieci botteghe avrà anche una cucina propria. Chi andrà al mercato potrà comperare carni, salumi, formaggi, pasta, pesce, dolci e tanto altro ma potrà anche farseli cucinare e consumarli all'interno", hanno fatto sapere dal comune, che ha ribattezzato la struttura con il nome di mercato Isola.

Il mercato, che è aperto tutti i giorni dalle 9 a mezzanotte, è il primo plastic-free della città: "Tutte le attività di somministrazione ospitate all'interno dello spazio non faranno uso di plastica monouso", hanno sottolineato da palazzo Marino. Lo spazio ospiterà inoltre "una scuola di cucina, diffonderà saperi e pratiche su tematiche di educazione alimentare e promuoverà attivamente le attività e le iniziative del quartiere".

Il nuovo mercato Isola

Il Mercato Isola - inaugurato con una vera e propria festa animata da giocolieri e trampolieri - è stato completamente ristrutturato con l'adeguamento della struttura alle normative in materia di prevenzione incendi, idoneità statica e contenimento energetico. "Nella prima fase dei lavori si è proceduto al consolidamento delle strutture, delle fondazioni e dei pilastri e al rifacimento della copertura, con travi in legno a vista. Sono stati rinnovati e potenziati l'impianto elettrico e idraulico ed è stato inserito l'impianto di riscaldamento e raffrescamento, per garantire il confort di clienti e lavoratori - ha ricostruito il comune -. Lungo i lati principali dell'edificio sono state aggiunte due strutture leggere e trasparenti, costituite da ampie vetrate, che non alterano il profilo della struttura e sono destinate al consumo sul posto dei prodotti alimentari venduti e cucinati nel mercato. Sono destinate a ospitare anche eventi e iniziative culturali del territorio legate al tema del cibo e non solo".

"Si tratta di un luogo che riprende le caratteristiche tipiche dei mercati rionali coperti, con i banconi che espongono e vendono i generi alimentari più richiesti, ma rinnovato ed ampliato - hanno concluso dall'amministrazione - grazie alla possibilità di consumare sul posto ed intrattenersi sotto le vetrate negli spazi comuni".

Le botteghe nel nuovo mercato Isola

Nel nuovo mercato Isola si trovano dieci locali. Si parte con Roll, "piatti che mixano ingredienti caraibici e sapori orientali con riso e pesce, ma anche frutta e salse artigianali", e si prosegue con la storica macelleria Escam di Michele, una delle botteghe storiche.

Dal signor Felice, iconico fruttivendolo del mercato coperto, ci saranno sempre frutta e verdura di qualità mentre Glory Milano convoglia birreria e vini naturali, abbinati ad un’attenta selezione gastronomica di prodotti artigianali italiani e iberici.

Pi774 offre pizze tonde, focacce, pane artigianale realizzati con le basi del campione del mondo della pizza, Pasquale Moro, e Magellano propone ai suoi clienti carni da tutto il mondo, compresi i filetti di zebra.

Sciambola punta tutto su aperitivi e dopocena con drink di grande qualità e Io sono viva è una gelateria artigianale con pasticceria guidata da Viviana Varese, chef che può vantare una stella Michelin. E ancora: da Masseria si troveranno formaggi e salami di piccoli produttori e da Pescarus pesce fresco pronto per essere gustato.