Il "nuovo" mercato coperto di Milano

Coperture, facciate, impianti elettrici e fognari, servizi igienici e infissi. Tutto nuovo. Il mercato comunale coperto di via Chiarelli al Gallaratese, nel Municipio 8, è stato completamente rinnovato e ha cambiato look. Grazie a un investimento di 770mila euro, la struttura - si legge in una nota di palazzo Marino - è stata "restituita alle cittadine e ai cittadini del quartiere più bella e sicura".



Il nuovo mercato è stato inaugurato venerdì mattina alla presenza dell’assessora allo sviluppo economico Alessia Cappello e della presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi. "Gli interventi di riqualificazione e messa a norma si sono svolti in due tranche, nel periodo estivo, per recare il minor disagio possibile alla funzionalità del mercato e limitando i periodi di chiusura delle attività commerciali. Sono state rifatte - ha spiegato il comune - le coperture sostituendo i lucernai e posando un parapetto di sicurezza, le facciate sono state ripristinate e tinteggiate, i negozi sono stati dotati di controsoffitti antisfondello, inferriate e cancelli di sicurezza sul retro". E ancora: "I servizi igienici sono stati rinnovati con nuovi infissi e sanitari, gli impianti elettrici e fognari sono stati adeguati alle normative vigenti ed è stata installata una nuova illuminazione nelle parti comuni", mentre "a breve verranno installate nuove porte automatiche di ingresso al mercato".

Negli oltre mille metri quadrati del mercato, la cui costruzione risale al 1976, sono presenti una panetteria, una salumeria rosticceria, un negozio di frutta e verdura, un bar e una pizzeria da asporto, insieme ad attività non alimentari e di servizio come la farmacia, la cartoleria, l’ottico, la sartoria, la lavanderia, il parrucchiere.

“Il mercato Chiarelli – ha dichiarato l’assessora Cappello, che ha tagliato il nastro e salutato i commercianti – è un perfetto esempio di presidio di quartiere, amato da cittadine e cittadini e ben integrato con le scuole e le realtà associative della zona. Oggi festeggiamo una riqualificazione da tempo attesa e necessaria per restituire attrattività alla struttura e competitività ai commercianti. I mercati coperti, grazie all’impegno dell’Amministrazione in questi anni e alla positiva collaborazione con i concessionari, stanno affrontando un importante percorso di trasformazione e rilancio e le positive esperienze di Santa Maria del Suffragio, Lorenteggio, Lagosta, Wagner e Morsenchio ne sono la perfetta testimonianza”.