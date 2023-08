Nuova vita per il mercato di viale Monza

È stato pubblicato dall'amministrazione milanese l'avviso pubblico per l'affidamento del mercato comunale coperto di viale Monza 54. In questa fase il Comune di Milano raccoglierà le manifestazioni d'interesse, in modo non vincolante, da parte di soggetti interessati a investire nella riqualificazione della struttura e a candidarsi, in seguito, a gestire l'immobile. Lo stesso procedimento è già avvenuto per vari altri mercati: Zara, Suffragio, Lorenteggio, Wagner, Morsenchio e Ronbon.

Il mercato di viale Monza sorge nel quartiere NoLo, è stato costruito nel 1953 ed è ampio più di 1.000 metri quadrati, con un'alta copertura a volta. L'intenzione è di farlo rimanere un punto di riferimento per la zona, mantenendo la funzione primaria di commercio e dedicando spazi anche ad attività sociali, culturali e aggregative, nell'ottica della città a 15 minuti.

"Quello di viale Monza - commenta l'assessora allo sviluppo economico Alessia Cappello - è uno dei mercati con il maggior potenziale: una struttura importante, storica e anche iconica per la città, grazie alla grande volta che lo rende riconoscibile e unico rispetto agli altri 17 presenti in città, e che si trova in un quartiere, NoLo, al centro di un grande progetto di riqualificazione e sviluppo, a partire da piazzale Loreto".

All'interno, attualmente, oltre ai commercianti trovano spazio Radio NoLo e lo Spazio Off Campus del Politecnico. Nelle intenzioni del Comune potrebbe diventare punto di riferimento anche per i turisti. "Le proposte presentate - aggiunge Cappello - dovranno garantire la sostenibilità economica dell'intervento e uno sviluppo delle attività nel medio lungo periodo". L'affidamento vero e proprio sarà effettuato tramite una successiva gara pubblica, che verrà organizzata anche tenendo conto delle manifestazioni d'interesse pervenute.