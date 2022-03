La trasformazione del mercato comunale coperto di Wagner

È tornato a essere molto più bello di prima il mercato comunale di Piazza Wagner a Milano, il più antico della città. La struttura è stata rinnovata da cima a fondo grazie a un'operazione di riqualificazione iniziata la scorsa estate. I lavori sono stati realizzati dal consorzio Mercato Wagner, vincitore del bando di concessione ventennale, e hanno richiesto un investimento di circa 660mila euro. Il Consorzio riunisce sotto un’unica rappresentanza tutti i 28 storici operatori commerciali del mercato (per 46 postazioni di vendita). Una tradizione di attività tramandate di padre in figlio che ha reso questo mercato uno dei più apprezzati, per la qualità dei prodotti, di tutta la città.

L’ammodernamento del mercato Wagner ha riguardato principalmente il rifacimento degli impianti idraulico ed elettrico, l’inserimento del sistema di riscaldamento e di raffrescamento. In chiave di risparmio energetico si è proceduto alla sostituzione degli infissi e all’installazione di un impianto fotovoltaico. Nella piazzetta al centro del mercato è stato aperto un bar e sono stati disposti dei tavolini per il consumo di prodotti acquistati in loco. Infine è stato inaugurato uno spazio lo svolgimento di iniziative di aggregazione e per servizi quali ambulatorio medico per gli anziani e di aiuto compiti e merenda per i più piccoli.

"I mercati coperti comunali - ha detto il Sindaco Giuseppe Sala durante la visita alla struttura - sono da sempre un luogo molto amato dai cittadini sia per la vitalità che li caratterizza sia per la qualità dei prodotti che vi vengono quotidianamente venduti. Sono dei punti di riferimento per la buona spesa ma anche per la socialità e la prossimità dei servizi che possono offrire. Sono quindi strategici nella realizzazione della città in 15 minuti verso cui stiamo orientando i nostri interventi per accrescere la qualità della vita in ogni quartiere. Bene quindi che siano rinnovati, resi più moderni e accoglienti aprendosi all’aggregazione e a nuove esperienze commerciali".

Cosa c'è all'interno del mercato di Wagner

Il mercato conta 46 posti di vendita assegnati a 28 operatori commerciali e offre una varietà di negozi con tutte le tipologie di specialità alimentari: carni bovine, ovine, equine, suine e avicole; banchi ormai storici di pescheria e prodotti ittici; formaggi artigianali, DOP italiani o AOC francesi, con provenienze controllate; ampia scelta di frutta e verdura.

Nel mercato sono presenti panetterie e pasticcerie, che sfornano pane, dolci e focacce, compresa la vera michetta milanese, ormai una rarità. Sono presenti inoltre un’enoteca, rosticcerie e gastronomie, cibi ‘bio’, sushi e cibi etnici, oltre a prodotti per la casa e generi per gli animali domestici.