Felpe e t-shirt dei Club Dogo sono andate a ruba (nonostante il prezzo)

Un evento a tutti gli effetti, atteso come lo show del 2024 e che continua a essere una macchina per soldi. La reunion del Club Dogo promette bene e, dopo la sfilza di sold out per le tantissime serate al forum di Assago, terminano in una manciata di minuti anche maglie e felpe del merchandising lanciato per l’occasione.

Il celebre gruppo rap milanese ha rilanciato il cane a tre teste, simbolo della band, per una nuova linea di t-shirt e felpe brandizzata Club Dogo con il noto motto “Club Dogo is for the people”. Un po’ meno “for the people” i prezzi con le magliette a 35 euro e le felpe a 70. Nonostante ciò, quasi tutto il merchandising da indossare in vista dei concerti è andato sold out.

Dieci date “bruciate” in una giornata. Dieci concerti a marzo e due ad aprile, per questi forse un paio di biglietti si riescono a reperire. Ma il boom dell’annuncio ha avuto un effetto straordinario e gli amanti del rap dei primi anni 2000 hanno intasato i siti per potersi accaparrare un posto qualsiasi per rivedere i Club Dogo insieme sul palco dopo anni.