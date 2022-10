La chiesa che taglia le messe per risparmiare sulla corrente

Meno messe per risparmiare sulla corrente elettrica. È la decisione della parrocchia Redentore di Legnano (hinterland nord-ovest di Milano) che ha deciso di non di non celebrare più messe in settimana e di tenere spente tutte le luci durante le celebrazioni (oltre a una riduzione del riscaldamento quando quest'ultimo entrerà in funzione).

È stato lo stesso parroco, Stefano Valsecchi, a spiegare ai fedeli i motivi della sua decisione: "Da gennaio ad agosto 2021 la parrocchia aveva speso in utenze 28.360 euro. Nello stesso periodo del 2022 abbiamo speso 61.290 euro, con una spesa aggiuntiva di 32.930 euro che significa il 116% in più rispetto allo scorso anno. Nel mese di settembre 2022 abbiamo ricevuto una bolletta elettrica di 5.000 euro".

"Faremo scelte coraggiose per poter tentare di passare l'inverno", ha aggiunto il sacerdote.

Perché i prezzi sono destinati ad aumentare (ancora)

I rincari delle bollette sono ormai un flagello per famiglie e imprese, con il caro-energia che continua a spingere l'inflazione sempre più in alto, come riportato in un articolo scritto da Today.it. Un effetto domino che contribuisce a fornire "benzina" alla corsa dei prezzi, sempre più pesanti per le tasche dei consumatori. Un trend che non è destinato ad interrompersi, anzi, più di un'azienda su tre (il 36% delle Pmi) prevede di essere costretta ad aumentare i prezzi finali dei propri prodotti e servizi per riuscire a sostenere la stangata in arrivo per le utenze di energia e gas. Anche perché il quadro economico è in peggioramento: solo il 10% si aspetta per il trimestre finale del 2022 un fatturato in aumento rispetto al 2021; il 42% si aspetta un risultato stabile mentre il 37% inferiore o molto inferiore all’anno passato.