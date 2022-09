La festa di San Matteo nella caserma della guardia di finanza

In occasione della festa di San Matteo, apostolo ed evangelista, patrono protettore del corpo della guardia di finanza, l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini ha celebrato la messa nella Piazza d'Armi della storica Caserma "Cinque Giornate" di Milano, sede del Comando regionale Lombardia della guardia di finanza. Messa concelebrata dai cappellani militari della Lombardia, Piemonte-Valle d'Aosta e Liguri

Nel corso dell'omelia, Delpini ha ricordato la conversione di san Matteo, pubblicano ed esattore delle tasse per conto dei romani, scelto da Gesù per diffondere il messaggio di pace e salvezza. Seguendo l'esempio del Santo patrono del Corpo, l'arcivescovo di Milano ha rivolto a tutti i finanzieri lombardi "l'invito a vivere in maniera piena e degna la propria missione al servizio dello Stato e della comunità".

Hanno partecipato alla cerimonia il comandante Interregionale dell'Italia Nord Occidentale, Fabrizio Carrarini, i comandanti Regionali della Lombardia, del Piemonte-Valle d'Aosta e della Liguria e quelli provinciali della Lombardia. Vi hanno preso parte anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il prefetto, Renato Saccone, il presidente della Corte d'Appello, Giuseppe Ondei Ondei, la procuratrice generale, Francesca Nanni, in rappresentanza del Comune l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, e i vertici milanesi di Polizia e carabinieri.