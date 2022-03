Campane e luci spente contro la guerra: il tam tam corre via Whatsapp

Sta girando tantissimo in queste ore su Whatsapp, in molti gruppi Telegram e sui social network (Facebook su tutti) un messaggio che invita la popolazione a protestare contro la guerra russa in Ucraina alle 20 di giovedì 3 marzo. Il testo recita cosi:

"Stasera alle 20 suoneranno le campane delle chiese. Spegnete le luci delle vostre case finché potete, per dimostrare a Putin che preferiamo stare al buio piuttosto di comprare il suo petrolio o gas. Questa azione si farà in tutta l’Europa allo stesso momento, a Londra (alle 19), Europa Centrale( noi) alle 20, Kyiv (alle 21) e Mosca (alle 22). Per favore inoltrare questo messaggio".

Non è chiara l'origine dell'iniziativa, che potrebbe semplicemente essere nata spontaneamente dai cittadini. Di sicuro il messaggio si è diffuso con un rapidissimo tam tam e tutti coloro che lo condividono assicurano che protesteranno in questa maniera, anche solo simbolica, per dire no alla guerra e sì alla pace.