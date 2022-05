Il messaggio del Milan per Nicolò, unico sopravvissuto di Samarate

"Ciao Nicolò, sappiamo che stai passando un momento delicato ma sappiamo anche che sei molto forte e che reggerai e che ci troveremo presto tutti qui insieme". Queste le parole dell'allenatore del Milan Stefano Pioli in un video-messaggio rivolto a Nicolò Maja, il 24enne unico sopravvissuto della strage di Samarate nella quale il padre Alessandro Maja ha ucciso la madre del ragazzo, Stefania Pivetta, 56 anni, e la sorella Giulia, 16 anni.

Il giovane Nicolò, tifoso rossonero, era stato ferito dal padre ricevendo pesanti traumi alla testa e al momento è ancora ricoverato all'ospedale di Varese in gravi condizioni. "Forza Nicolò", hanno esclamato Pioli e i giocatori da Milanello alla fine del video registrato per il ragazzo.

Venerdì 14 maggio Alessandro Maja ha ammesso le proprie responsabilità rispetto al duplice omicidio di moglie e figlia davanti al gip di Busto Arsizio (Varese) Piera Bossi durante l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto nel reparto di psichiatria dove il 57enne è ricoverato."Mi sentivo un fallito, responsabile di non poter garantire lo stesso tenore di vita alla famiglia in futuro, non so perché ho agito così", le parole dell'omicida.