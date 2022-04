A che punto sono i lavori (e i cantieri) della M4

Meno 28%. I lavori per la metro blu M4 di Milano, la nuova linea che taglierà la città da Est a Ovest, corrono verso il capolinea, pur con qualche ritardo. Al momento la prima tratta è completata al 100%, anche se non è ancora aperta per il calo di passeggeri a Linate, la seconda è al 91% e la terza all'87. L'occasione per fare il punto della situazione è stata l'assemblea pubblica che si è svolta mercoledì in municipio 6, durante la quale sono state analizzate le tempistiche dei cantieri per la tratta ovest, nella zona di Lorenteggio.

Per la stazione San Cristoforo, dove ad oggi sono in corso le opere civili di finitura, entro l'estate del 2022 sarà aperto il cantiere lato Naviglio, a cui seguirà - entro la fine dell'anno - quello di piazza Tirana. Le lavorazioni lungo via Ludovico il Moro partiranno invece dall'autunno 2022: la prima fase riguarderà il lato sud del marciapiede, garantendo sempre il passaggio pedonale, mentre successivamente gli operai si sposteranno al lato nord con interessamento della corsia di marcia. Va meglio nelle stazioni Segneri - parte sud già ultimata, parte nord entro l'estate - e Gelsomini, con consegna al comune prevista a ottobre 2022 e contestuale riapertura di via Lorenteggio.

Capitolo stazione Frattini: sono state ultimate le strutture delle scale d’uscita nord e sud, in corso di realizzazione l’impermeabilizzazione di copertura e anche la posa della pavimentazione dei corridoi di accesso alle scale d’uscita. Le prossime fasi saranno restringimento delle attuali aree di cantiere delle scale sui marciapiedi entro giugno 2022, ampliamento a 2 metri del passaggio pedonale dal lato degli edifici, ripristino della pavimentazione del passaggio pedonale e l'apertura di nuovi cantieri, ma mobili, per la sistemazione dell’intero anello dei marciapiedi della piazza M4 con durata prevista dei cantieri di circa 3 mesi per ogni quadrante.

I cantieri necessari per la fermata Tolstoj non subiranno modifiche quest'anno, mentre per Bolivar entro giugno 2022 sarà riaperto il marciapiede lato sud - quello nord riaprirà a ottobre - e da gennaio 2023 tornerà il doppio senso di marcia. Situazione simile per la stazione Foppa: da settembre 2022 sarà aperto il marciapiede lato est e entro marzo 2023 saranno completati i marciapiedi nord e sud, la ciclabile e sarà aperta la corsia in direzione centro.

Nei giorni scorsi il sindaco Beppe Sala aveva parlato del futuro della M4, aprendo a un imminente inaugurazione. Se i dati in aumento del traffico aereo su Linate, "sono confermati, credo che a settembre, ottobre fino a Dateo puntiamo a fare funzionare operativamente la M4", aveva spiegato il primo cittadino, concludendo "vediamo i dati di questo anno". La prima tratta della nuova linea, da Linate a Forlanini, è infatti già terminata e potenzialmente operativa dal 15 luglio 2021 quando era arrivato il nulla osta di esercizio. I treni non sono però ancora entrati in servizio a causa della diminuzione del traffico aereo a Linate e della mancanza di "incroci" tra le altre linee e la blu, che così rischierebbe di operare in perdita.

Ma la fine dei lavori è sempre più vicina, come confermato dall'assessore alla mobilità, Arianna Censi. "Abbiamo incontrato i cittadini del Municipio 6, insieme al presidente Santo Minniti, per presentare la progressione dei lavori della M4 nel loro territorio - ha spiegato dopo l'assemblea -. Sappiamo che questi interventi inevitabilmente provocano disagi, e ringraziamo i residenti per la pazienza, ma siamo sempre più vicini alla meta. La nuova metropolitana offrirà un servizio eccezionale alle aree che attraversa e - ha concluso - allo stesso tempo il lavoro sulle riqualificazioni delle aree interessate dai cantieri restituirà spazi più vivibili ai cittadini".