Riapre la metro e il 'prolungamento' è più vicino: quali saranno le nuove fermate

Di nuovo a bordo. Oggi riapre la metro M4 di Milano, dopo due giorni di stop per una nuova sessione di test. Le prove, come già successo in passato, sono servite per le verifiche in vista "dell’apertura completa della linea". Durante "le giornate di test, che possono essere svolti solo in assenza di passeggeri, M4 è chiusa e i treni sono sostituiti da bus", aveva annunciato Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina.

La "blu" - che ha già trasportato oltre 7 milioni di passeggeri, con una media di 40mila viaggiatori al giorno - dovrebbe essere completa entro l'autunno 2024, stando a quanto trapelato dall'amministrazione nelle scorse settimane. Terminati i test, sarà poi il momento degli ultimi controlli prima dell'apertura definitiva.

La M4 passerà quindi da 8 a 21 fermate e da 13 a 47 treni. Al momento sono aperte le otto fermate di San Babila, Tricolore, Dateo, Susa, Argonne, Forlanini, Repetti e Linate, la cui inaugurazione ha permesso di collegare il city airport meneghino con il centro della città.

Dopo sarà la volta di Sforza Policlinico, dove è previsto l'interscambio con M3, Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio - incrocio con M3 -, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo.