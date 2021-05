M1 fino a Baggio, Sala: «Le metropolitane sono lunghe e costose ma servono perché poi cambia tutto»

Il sindaco ne ha parlato inaugurando la biblioteca di via Pistoia dopo i lavori. Per le tempistiche del prolungamento della M1 ancora qualche mese: sono stati chiesti i finanziamenti del Recovery Fund.

Presto la M1 arriverà a Baggio. Sul tema del prolungamento da Bisceglie della linea 1 (rossa) del metrò è tornato il sindaco di Milano, Beppe Sala, sabato 15 maggio presentando, al mattino, la riapertura della biblioteca di Baggio in via Pistoia. Nel suo breve intervento prima del taglio del nastro, il sindaco si è concentrato sulla metropolitana.

Per il prolungamento, la città di Milano ha infatti chiesto i finanziamenti del Recovery Fund europeo. Non è ancora detto che arrivino, occorreranno alcuni mesi per saperlo, ma Sala si è detto ottimista in merito «perché è un progetto su cui c'è consenso da parte di tutti, al di là dei partiti». Questione di mesi, quindi, e poi si potrà sapere «con che tempi potremo permettere ai baggesi di avere la M1».

Sala ha commentato che le metropolitane sono tra i lavori pubblici più costosi e lunghi, ma poi si vedono gli effetti positivi perché «cambia tutto», in particolare in una città come Milano dove la maggior parte delle strade è stretta, per cui «si deve scavare», non si può sempre riservare corsie di superficie ai bus. E ha aggiunto che, «dato che non ci sono divisioni tra le parti politiche, dobbiamo arrivare a portare a casa il finanziamento per farlo».

Il prolungamento della M1: tre nuove fermate

Il prolungamento, il cui progetto è stato approvato a dicembre 2020, si estende per circa 3,3 chilometri dall’attuale capolinea Bisceglie della Linea M1. Sono previste tre nuove stazioni, Parri-Valsesia, Baggio e Olmi, tutte interrate. Il nuovo tragitto aggiunto ai 4,46 chilometri del ramo di linea già in esercizio fra le stazioni Pagano e Bisceglie, comprendente 7 stazioni, consente di raggiungere uno sviluppo complessivo di circa 8 chilometri e 10 stazioni, per un totale, su tutta la Linea 1, di 43 stazioni per circa 32 chilometri di lunghezza.

Metro rossa: le nuove stazioni di Parri-Valsesia, Baggio e Olmi

Dall’asta di manovra della stazione Bisceglie il tracciato prosegue lungo la via Parri, passa sotto il canale scolmatore Olona e, attraversato il nuovo quartiere del PII Parri, all’altezza del quartiere Valsesia, a 617 metri dall’inizio dell’intervento, è localizzata la prima stazione Parri-Valsesia che dista dall’attuale capolinea di Bisceglie circa un chilometro. Questa stazione sarà facilmente raggiungibile anche dall'abitato di Cesano Boscone attraverso il centro commerciale.

Proseguendo in direzione ovest, sempre lungo via Parri, il tracciato prosegue per circa 900 metri fino alla stazione di Baggio, localizzata nell’area a ridosso dell’edificio delle Poste. Il centro storico baggese è a circa 500 metri e le aree più densamente popolate del quartiere sono proprio quelle comprese tra il centro storico e la nuova stazione.

Proseguendo dalla stazione di Baggio, dopo un breve rettilineo che consente il superamento del nodo viabilistico del cavalcavia Castrovillari-Luraghi, la linea piega verso sud oltre via Sandro Pertini. Dopo circa 650 metri si giunge nel quartiere Olmi; la stazione sarà posta all’interno delle aree sportive lungo via degli Ulivi che saranno riqualificate. Questa stazione sarà facilmente raggiungibile anche dagli abitanti del quartiere Muggiano che dista circa 8-900 metri e da una parte del Comune di Cesano Boscone. Il tracciato prosegue per circa 300 metri in rettilineo quindi piega verso nord sino al nuovo deposito coperto con funzioni di ricovero del materiale rotabile fino a oggi completamente assente.