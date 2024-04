Metro aperte fino a più tardi e più treni: la guida Atm per il Fuorisalone

Atm ha pubblicato una guida per spostarsi in città durante la settimana del Fuorisalone e del Salone del Mobile Ci saranno diverse novità per i mezzi pubblici: metro aperte fino a più tardi e più treni in alcuni momenti particolari.

"Da martedì 16 aprile abbiamo programmato più treni su M1 e, nelle ore serali, anche su M2. Sabato, metropolitane e parcheggi sono aperti fino a tarda notte", scrive Atm.

La mappa del metro

"Per spostarvi nei distretti del design senza perdere la bussola, tenete a portata di mano la nostra mappa della rete metropolitana e delle ferrovie urbane. La mappa segnala le stazioni accessibili da persone con disabilità e i limiti delle zone tariffarie", esordisce Atm nella sua guida. E ancora: "Evitate la coda per il biglietto: per viaggiare sui mezzi pubblici potete pagare con una carta di credito o un bancomat".

Sabato 20 aprile le metropolitane chiudono alle 2 di notte

Sabato sera, 20 aprile, le tratte urbane delle metropolitane chiudono più tardi. Le tratte Rho-Molino Dorino, Famagosta-Assago, Cascina Gobba-Cologno e Cascina Gobba-Gessate chiudono al solito orario.

M1, ultime partenze

A Duomo per Bisceglie 02:05 A Duomo per Rho Fieramilano 00:13 A Duomo per Molino Dorino 01:56 A Duomo per Sesto FS 02:01

Le ultime corse in viaggio sulla diramazione di Rho Fieramilano terminano a Molino Dorino.

M2, ultime partenze

A Cadorna per Cascina Gobba 01:56 A Cadorna per Abbiategrasso 02:13

Dopo il normale orario di chiusura della linea, i treni non servono le tratte Famagosta-Assago, Cascina Gobba-Cologno e Cascina Gobba-Gessate.

M3, ultime partenze

A Duomo per Comasina 02:00 A Duomo per San Donato 02:00

M4, ultime partenze

A San Babila per Linate 02:10 A Linate per San Babila 01:52

M5, ultime partenze

A Garibaldi per Bignami 02:14 A Garibaldi per San Siro Stadio 02:12

Parcheggi aperti fino alle 3 di notte

Sabato 20 restano aperti fino alle 3 i parcheggi di Cascina Gobba, Famagosta, Lampugnano, Bisceglie e San Donato. Il parcheggio di via Bovio (tra le stazioni della M3 di Maciachini e Dergano) è aperto 24 ore su 24 così come altri parcheggi. Trovate l’elenco di tutti i parcheggi a questa pagina.

Nel cuore dei distretti del design – mappa delle metropolitane

Per raggiungere i padiglioni di Rho da Milano, scendete al capolinea della M1 di Rho Fieramilano. Per raggiungere invece i distretti del Fuorisalone, usate queste stazioni e queste linee.

Brera

- Cadorna M1 e M2

- Cairoli M1

- Lanza M2

- Moscova M2

- Garibaldi M2 e M5

- Montenapoleone M3 5 Vie

- Sant’Ambrogio M2

- Cordusio M1

- Cadorna M1 e M2

- Duomo M1 e M3

- San Babila M1 e M4

- Missori M3 ID-exe

- Gioia M2

- Isola M5

- Cimiano M2

- Udine M2

- Bicocca M5 Isola

- Isola M5

- Garibaldi M2, M5 e linee S

- Zara M3 e M5

- Gioia M2 Porta Nuova

- Garibaldi M2, M5 e linee S

- Gioia M2 Durini

- San Babila M1 e M4 Sarpi

- Cimitero Monumentale M5

- Garibaldi M2, M5 e linee S Tortona

- Porta Genova M2

- Sant’Agostino M2 Centro / Università Statale

- Missori M3

- Cordusio M1

- San Babila M1 Porta Venezia

- Porta venezia M1 e linee S

- Lima M1

- Palestro M1

- Repubblica M3 e linee S Stazione Centrale

- Centrale M2 e M3

- Gioia M2

- Caiazzo M2

- Sondrio M3 NoLo

- Loreto M1 e M2

- Pasteur M1

- Rovereto M1

- Cimiano M2

Varedo

- Stazione ferroviaria di Varedo, linee S2 e S4

Mezzi accessibili

Controllate il funzionamento in tempo reale di ascensori e montascale in tutte le stazioni della metropolitana da questa pagina. "Consultate queste pagine per saperne di più sui nostri servizi per i passeggeri con ridotta capacità motoria, visiva o uditiva. Prima di mettervi in viaggio, chiamate il nostro numero 02 48 607 607. Digitate il tasto 1 per sapere se gli impianti sono in servizio. I nostri operatori danno la precedenza alle telefonate di passeggeri con disabilità", spiega Atm.

Biglietti che servono per Milano e la Fiera di Rho

Questi biglietti valgono per spostarsi a Milano e per raggiungere il Salone del Mobile dal centro:

Biglietto da 2,20€. Vale 90 minuti

Biglietto giornaliero. Vale 24 ore e costa 7,60€

Biglietto 3 giorni. Costa 15,50€

Carnet 10 biglietti. Costa 19,50€

Con questi biglietti (tariffa Mi1-Mi3) si viaggia su tutte le linee metropolitane e sui mezzi di superficie (bus, tram, filobus). Valgono anche raggiungere il Salone con le linee S (ferroviarie suburbane) e i treni scendendo alla stazione Rho Fiera. Se arrivate da fuori Milano, servono biglietti diversi: calcolate la tariffa del vostro viaggio a questa pagina.

Al Salone del Mobile con M1 o linee S

Dal centro di Milano arrivate direttamente al Salone del Mobile con la linea M1, fermata Rho Fieramilano.

In alternativa alla metropolitana, potete raggiungere Rho Fiera anche con le linee ferroviarie suburbane (linee S), oppure con i treni regionali dalla stazione di Porta Garibaldi. Tra il centro di Milano e la stazione ferroviaria di Rho Fiera è valido un biglietto per le zone Mi1-Mi3 da 2,20 €.

Il bikeMi sharing

Il servizio Bikemi vi permette di spostarvi per la città con bici tradizionali, elettriche e con seggiolino. Si fa tutto con la app. Guardate come funziona.