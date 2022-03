Come cambieranno tram, bus e metro con la fine dell'emergenza covid

Con la fine dello stato di emergenza i mezzi pubblici di Milano torneranno al 100% della capienza. Non solo, verranno riaperte le porte anteriori di bus e tram e spariranno le catenelle. Inoltre inizieranno a essere tolte le disposizioni per l'entrata e l'uscita dalle fermate della metro o i bolloni per terra.

"Rimarranno per un po' di tempo attività di igienizzazione (sanificazione) e di back office nei termini in cui la facciamo oggi - ha spiegato Arrigo Giana, amministratore delegato di Atm, in una conferenza stampa alla stazione metropolitana di Cadorna nella mattinata di giovedì 31 marzo -. Poi alcune cose diventeranno stabili come l'uso di certi materiali o di certi disinfettanti perché sono cose entrate nella nostra fisiologia di attività. La sanificazione plurigiornaliera - ha precisato il numero uno di Atm - verrà meno così come tutte le disposizioni che hanno come orizzonte la chiusura dell'anno scolastico".

Tanti ritorni e qualche novità ma il numero di passeggeri sui mezzi non dovrebbe aumentare di colpo, almeno secondo quanto stimato da Atm. "Siamo ancora a un livello di passeggeri che si attesta su un meno 30-35% rispetto al livello pre Covid ed è un livello in qualche modo consolidato dal mese di ottobre/novembre del 2021", ha spiegato Giana. Pesa soprattutto l'effetto smart-working che in certe realtà lavorative è diventata quasi la norma. Con la fine dello stato di emergenza molte azienda hanno sottoscritto accordi collettivi con i sindacati per un utilizzo fisiologico dello smart working e secondo la società di Foro Bonaparte ciò si concretizzerà con un 15-20% di pendolari in meno sulla rete.

Per il sistema dei mezzi pubblici milanesi è una batosta. "Milano dall'Expo in poi aveva visto un incremento della mobilità intorno al 5% degli spostamenti, è un'enormità anno su anno, per cinque o sei anni di fila - ha puntualizzato Giana -. Ci auguriamo che riprenda questa crescita di attrattività e quindi questa perdita che oggi è fisiologica verrà recuperata da fattori esterni. So per certo che l'effetto dello smart-working è fisiologico, l'effetto delle nuove abitudini legato alla mobilità business è fisiologico (le riunioni ad esempio si fanno in videoconferenza). Questo tipo di mobilità non esisterà più. Mi aspetto che questi effetti peseranno per la nostra rete un 10-15%. Penso che la recupereremo ma con un traffico che sarà indotto da fenomeni diversi. Due o tre anni minimo, passeranno. Sono più sensazioni che dati".