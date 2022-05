Dal 2 maggio una parte della metro verde sarà sostituta dai bus

Da lunedì 2 maggio e fino a sabato 30 luglio i treni della metro verde M2 non ci saranno a partire dalle 22, nel tratto tra le fermate di Cascina Gobba e Gessate (la mappa). Oltre a questo alcuni in alcune fermate precedenti - Loreto, Piola e Lambrate - i treni fermeranno sullo stesso binario.

I disagi sono causati dai lavori straordinari per ammodernare la rete della M2, iniziati nel 2021. Di recente Atm ha pubblicato sul proprio sito un calendario completo dei cantieri. Intanto, ecco qui come cambia la situazione dal 2 maggio per chi deve viaggiare tra le fermate coinvolte:

Partenze degli ultimi treni da e per Gessate

Da Cascina Gobba l’ultimo treno per Gessate parte:

da lunedì a venerdì alle ore 21.24;

sabato alle ore 21.22;

festivi alle ore 21.26.

Da Gessate l’ultimo treno per Milano parte:

da lunedì a venerdì alle ore 21.18;

sabato alle ore 21.33;

festivi alle ore 21:32.

Orari dei bus BM2 Cascina Gobba-Gessate

Potete consultare gli orari dei bus sull’app Atm. Selezionate Cerca linee e la voce Bus BM2 Cascina Gobba-Gessate.

Da Cascina Gobba i bus per Gessate partono:

da lunedì al venerdì alle ore 21.35, 21.56, 22.24, 22.54, 23.29, 00.04, 00.39, 01.14

sabato alle ore 21.43, 22.13, 22.44, 23.14, 23.44, 00.14, 00.44, 01.14

festivi alle ore 21.42, 22.12, 22.44, 23.14, 23.44, 00.14, 00.44, 01.14

Da Gessate i bus per Cascina Gobba partono:

da lunedì al venerdì alle ore 20.59, 21.14, 21.54, 22.32, 23.06, 23.41, 00.16

sabato alle ore 21.35, 22.05, 22.35, 23.05, 23.40, 00.15

festivi alle ore 21.34, 22.04, 22.34, 23.04, 23.34, 00.04

Fermate dei bus BM2

Cascina Gobba: davanti alla stazione M2, mappa.

Vimodrone: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Gramsci, mappa.

Cascina Burrona: davanti alla stazione M2, mappa.

Cernusco S/N: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Diaz, mappa.

Villa Fiorita: fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione), mappa.

Cassina de’ Pecchi: Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita), mappa.

Villa Pompea: Strada Padana Superiore prima di via Villa Pompea, mappa.

Gorgonzola: piazza Europa, mappa.

Cascina Antonietta: via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita), mappa.

Gessate: davanti al piazzale della stazione, mappa.

Per Bussero usate le fermate di Cassina de’ Pecchi e Villa Pompea

Per la conformazione della viabilità e la difficoltà dei bus nel fare manovra in alcuni tratti, non c’è una fermata in perfetta corrispondenza della stazione del metrò di Bussero.