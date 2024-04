Metro aperta fino a più tardi e non solo: i cambi Atm per Milan Inter

La metropolitana a Milano chiuderà più tardi e altri mezzi di superficie modificheranno il loro percorso per via del derby della Madonnina tra Milan e Inter. Una partita, in calendario per le 20.45 di lunedì, che in caso di vittoria potrebbe dare la certezza matematica dello scudetto ai Nerazzurri.

Tutte le modifiche alle linee Atm per la partita

Milan-Inter: M5 e M1 (da Lotto verso Sesto) chiudono più tardi. Linee 16, 49, 64 e 80 deviate. Lunedì 22 aprile Atm ha programmato treni aggiuntivi dopo il normale orario di chiusura delle metropolitane per facilitare il rientro dei tifosi dallo stadio. Alcune linee di superficie cambiano il servizio prima, durante e dopo la partita.

M1 (da Lotto verso Sesto) e M5 chiudono più tardi

M1. Treni in servizio da Lotto verso Sesto (non al contrario). Ultima partenza da Lotto all’1

M5. Treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza all’1 dai capolinea.

Chiudono invece al solito orario le linee M2, M3, M4 e le tratte M1 Pagano-Bisceglie, Lotto-Rho e Sesto > Lotto.

Tram e bus deviati per la Milan Inter

Tram 16. Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza). Durante la partita fanno capolinea in via Dessié. A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).

Bus 49. A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

Bus 64 e 80. A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.