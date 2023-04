La metro di Milano chiude più tardi per Renato Zero

La metro di Milano chiude più tardi per i concerti di Renato Zero (martedì 11, mercoledì 12 e sabato 15 aprile). Lo comunica la stessa Azienda dei trasporti milanesi in una nota. "Abbiamo programmato treni in partenza da Assago Forum anche dopo il normale orario di chiusura della linea".

M2 chiude più tardi

L’ultimo treno parte da Assago all’1 circa. Oltre il normale orario di chiusura della linea, tutti i treni terminano a Cascina Gobba.

Evitate la coda per il biglietto, pagate contactless

Potete fare il biglietto della metropolitana direttamente all’ingresso con una carta contactless:

cercate i tornelli color arancio

avvicinate la carta al lettore della stazione di partenza per entrare

avvicinatela al tornello della stazione di arrivo per uscire

Per saperne di più visitate questa pagina.

Parcheggi aperti fino alle 2 di notte – mappa dei parcheggi

I parcheggi di Cascina Gobba e Famagosta restano aperti fino alle 2 di notte.

Per Assago non vale l’abbonamento urbano

L’abbonamento urbano non vale per Assago Forum, che si trova fuori dai confini del Comune di Milano. Per raggiungere il forum potete caricare la tariffa extra di 1,70 euro direttamente sulla vostra tessera dell’abbonamento. La ricarica si fa alle casse automatiche in metropolitana. La tariffa viene scalata al primo viaggio, appena avvicinate la tessera ai tornelli.