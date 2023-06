Funerali Berlusconi, oggi metro chiusa e mezzi Atm deviati a Milano

Duomo off limits. Mercoledì Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina, sarà costretta a cambiare in parte il proprio servizio per motivi di sicurezza collegati ai funerali di Silvio Berlusconi, che si terranno alle 15 nella Cattedrale meneghina.

"Dalle 10 cambieremo il servizio di numerose linee su disposizione delle forze di pubblica sicurezza per permettere lo svolgimento" delle esequie, ha fatto sapere la società in una nota. "A partire dalle 10 fino al tardo pomeriggio i treni di M1 e M3 salteranno la stazione di Duomo", quindi - il consiglio ai viaggiatori - "usate Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea", mentre "per raggiungere la piazza del Duomo scendete a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori".

Dallo stesso orario "numerose linee che attraversano il centro potrebbero essere temporaneamente deviate, rallentate o terminare la corsa prima del capolinea". Coinvolti nelle modifiche i tram 1, 2, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 27 e gli autobus 54, 60, 73, 84.