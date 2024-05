Domani metro chiusa (dalle 13) e linee Atm deviate: tutte le modifiche

Spazio alla musica. Domani, mercoledì 15 maggio, alcuni mezzi Atm saranno deviati e una fermata metropolitana sarà chiusa per permettere lo svolgimento del concertone di Radio Italia, previsto in serata in piazza Duomo.

"Per permettere l’arrivo del pubblico e il concerto in serata, dopo le 11:30 alcune linee tram cambiano servizio e dalle 13 circa la stazione Duomo chiude", si legge sul sito di Atm. "A partire dalle 13 circa fino al termine del servizio i treni di M1 e M3 saltano Duomo", con la stazione che "è chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza", come sempre accade in caso di grandi eventi sotto la Madonnina.

I tram deviati dalle 11:30:

Tram 2. Fa servizio tra Maciachini e Lanza. Poi devia e prosegue in Foro Bonaparte, via Carducci, corso Magenta, corso Vercelli, via Ravizza, via Sanzio, via Faruffini, via Albertinelli, piazzale Segesta, via Rospigliosi e fa capolinea in piazza Axum. I tram sono sostituiti dai bus B2 tra piazzale Baracca e piazzale Cantore. Non fa servizio nelle tratte piazzale Baracca-piazza 6 Febbraio e Lanza-piazzale Cantore.

Tram 3. Non fa servizio tra piazza 24 Maggio e Duomo. Fa servizio come al solito tra Gratosoglio e corso San Gottardo.

Tram 10. Fa servizio tra viale Lunigiana e piazza 6 Febbraio. Da qui devia per via Vincenzo Monti e passa in via largo V Alpini, via Ariosto, corso Vercelli, via Ravizza, via Raffaello Sanzio, via Faruffini, via Albertinelli, piazzale Segesta (capolinea). Tra Conciliazione e piazzale Cantore usare i bus B2.

Tram 12. Fa servizio tra Roserio-Cairoli M1 (via Cusani) e Molise-Missori M3. Non ferma a Cordusio e Duomo.

Tram 14. Fa servizio come al solito tra Cimitero Maggiore e via Cusani. I tram sono sostituiti dai bus B14 tra Lorenteggio e piazzale Cantore. Passano da via Gonin, piazza Tirana, via Giambellino, piazza Napoli, via Solari, piazza del Rosario e viale Coni Zugna.

Tram 15. Fa servizio come al solito tra Rozzano e Missori. Da qui devia fino a piazza Fontana, dove fa capolinea. Non ferma a Duomo.

Tram 16. È in servizio nelle tratte San Siro-largo d’Ancona e Monte Velino-Missori.

Tram 19. Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra via Bixio/viale Piave e piazza Virgilio. Passa da viale V. Veneto, Repubblica, Turati, via Manzoni, Cordusio, via Cusani, Cairoli, Foro Buonaparte, Cadorna e via Boccaccio.