Vie e metro chiuse, mezzi Atm deviati: traffico in tilt a Milano

Strade chiuse, lunghe colonne di auto ferme, mezzi Atm deviati e una stazione metropolitana chiusa. Traffico in tilt martedì mattina a Milano, dove si tiene il corteo per celebrare la 28esima "giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie". I manifestanti, migliaia, si sono ritrovati in corso Venezia verso le 9 e marceranno verso il Duomo.

Le strade interessate dal passaggio dei manifestanti, ha fatto sapere la polizia locale, saranno chiaramente chiuse al traffico. Il corteo passerà per Porta Venezia, corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Catena, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni, piazza Duomo.

Non solo vie chiuse, però. Modifiche anche per i mezzi di trasporto. "Pianificate per tempo i vostri spostamenti: a partire dalla prima mattina, i partecipanti alla manifestazione raggiungeranno Porta Venezia, luogo di partenza del corteo", ha segnalato Atm ai passeggeri.

Sarà chiusa la stazione Duomo, "dalle 10 alle 14 circa", con "i treni di M1 e M3" che salteranno la fermata. "La stazione sarà chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per permettere la manifestazione in piazza. In alternativa alla stazione Duomo usate Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea. Per raggiungere la piazza scendete a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori", hanno spiegato dalla società che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina.

E ancora: "Dalle 8 alle 10 circa, i bus delle linee 61 e 94 potrebbero essere rallentati o deviati, i tram della linea 9 non faranno servizio tra Centrale e piazza 5 Giornate, ma solo tra piazza 5 Giornate e Porta Genova. Dalle 10:30 circa, anche le linee 1, 2, 12, 14, 16 e 19, potrebbero essere rallentate o deviate per permettere il passaggio del corteo".