Stanno per chiudere alcune fermate della metro di Milano

La metro di Milano perde un pezzo. Sabato 13 agosto, infatti, partiranno i lavori sulla linea rossa, la M1, con i cantieri che costringeranno Atm - la società che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina - a chiudere alcune stazioni.

"Per consentire lo svolgimento dei lavori di rinforzo strutturale nella galleria nella stazione di Amendola M1, dal 13 al 21 agosto il servizio della linea 1 della metropolitana sarà sospeso tra le stazioni di Pagano e Lotto", ha fatto sapere la società di Foro Bonaparte in una nota. I cantieri saranno necessari per "un'attività di manutenzione preventiva necessaria per salvaguardare lo stato delle infrastrutture": gli operai si occuperanno del "rinforzamento di due travi già esistenti e l’inserimento di altre due nuove".

"I viaggiatori da Lotto potranno utilizzare la linea M5 per il centro città, cambiando a Garibaldi con M2 o a Zara con M3. Saranno inoltre potenziate nelle ore di punta dei giorni feriali le frequenze della linea M5 con treni fino a 3 minuti", ha sottolineato Atm. E ancora: "Si ricorda che dalle stazioni di Amendola M1 e Buonarroti M1 è possibile raggiungere a piedi in poco tempo rispettivamente le stazioni di Lotto, 9 minuti, e Wagner, 5 minuti".

Nella tratta interrotta, le metro saranno comunque sostituite dai bus Bm1. Questi gli orari dei bus sostitutivi:

Dal 16 al 20 agosto

Nelle ore di punta i bus viaggiano con una frequenza di 5 minuti. Durante il resto della giornata, la frequenza è di 10 minuti. Prime e ultime partenze dei bus:

Da Pagano il primo bus per Lotto parte alle 5:45

Da Lotto il primo bus per Pagano parte alle 5:39

Da Pagano l’ultimo bus per Lotto parte alle 00:31

Da Lotto l’ultimo bus per Pagano parte alle 00:10

13, 14, 15 e 21 agosto, orario festivo

Nelle ore di punta i bus viaggiano con una frequenza di 6 minuti. Durante il resto della giornata, la frequenza è di 12 minuti. Prime e ultime partenze dei bus:

Da Pagano il primo bus per Lotto parte alle 6:09

Da Lotto il primo bus per Pagano parte alle 6:10

Da Pagano l’ultimo bus per Lotto parte alle 00:31

Da Lotto l’ultimo bus per Pagano parte alle 00:10

Queste le fermate dei bus Bm1:

Pagano: via del Burchiello

Buonarroti: via Monte Rosa

Amendola: via Monte Rosa

Lotto: via Monte Rosa