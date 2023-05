Metro chiusa e mezzi Atm deviati a Milano per il concerto di Radio Italia

Una stazione chiusa, con due linee che saltano la fermata. E sei tram deviati. Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina, ha organizzato il proprio servizio per sabato 20 maggio, quando in città si terrà il concertone di Radio Italia.

L'inizio dell'evento, che si terrà in piazza Duomo, è previsto per le 20.40, ma le modifiche saranno in vigore dalle 11.30 del mattino. Da quell'ora, fino al termine del servizio, "chiuderemo la stazione" Duomo "su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per permettere l’arrivo del pubblico e il concerto in serata", ha fatto sapere la stessa Atm, informando che "i treni di M1 e M3 salteranno" chiaramente la fermata. "In alternativa alla stazione di Duomo usate Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea. Per raggiungere la piazza scendete a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori", il consiglio dell'azienda di Foro Bonaparte.

Parte della rossa, la M1, e tutta la gialla, la M3, faranno invece orario prolungato per permettere agli spettatori di tornare dal concerto.

Deviazioni anche in superficie. Queste le linee che subiranno modifiche:

Tram 2

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra corso Colombo/Cantore e Lanza. Passa da viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso, Conciliazione, via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti, via Boccaccio, Foro Buonaparte, Cadorna e Cairoli.

Tram 12

Fa servizio tra Roserio-Cairoli M1, via Cusani, e Molise-Missori M3. Non ferma a Cordusio e Duomo.

Tram 14

Fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Cantore, Porta Genova M2, e Cimitero Maggiore-Cairoli M1, via Cusani. Non passa da corso Genova, via Correnti, via Torino, Duomo e Cordusio.

Tram 15

Fa servizio come al solito tra Rozzano e Missori. Da qui devia fino a piazza Fontana, dove fa capolinea. Non ferma a Duomo.

Tram 16

Fa servizio nelle tratte Monte Velino-Missori M3 e San Siro Stadio-piazzale Baracca, corso Vercelli. Da qui, svolta in via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti e fa capolinea in piazza 6 Febbraio.

Tram 19

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra via Bixio/viale Piave e piazza Virgilio. Passa da viale V. Veneto, Repubblica, Turati, via Manzoni, Cordusio, via Cusani, Cairoli, Foro Buonaparte, Cadorna e via Boccaccio.