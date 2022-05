Blocco del traffico per la Stramilano: metro chiusa e linee Atm deviate

Fermate off limits e linee deviate. Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina, ha preparato il proprio piano per domenica 15 maggio, quando in città si terrà la Stramilano. Per permettere il passaggio della corsa, tante strade saranno chiuse e inevitabilmente numerosi bus e tram dovranno deviare dal proprio percorso abituale.

Dalle 7 alle 14 sarà chiusa la stazione Duomo, quindi i treni di M1 e M3 saltano la fermata, mentre resteranno aperte le metro di Cordusio, San Babila, Missori e Montenapoleone. Questo il dettaglio delle deviazioni:

Tram 1 - Dalle 7:30 alle 13

Nelle due direzioni devia tra Repubblica e Certosa. Passa per Monte Santo, via Rosales, Garibaldi, Monumentale, Cenisio e piazza Firenze. Non passa per corso Sempione, via Manzoni, Cordusio, Cairoli e Cadorna.

Tram 2 - Dalle 7:30 alle 13

Fa servizio tra Negrelli-Colombo/Cantore (Porta Genova M2) e Bausan-Baiamonti. Non passa da via Legnano, Lanza, Cordusio, Duomo e via Torino.

Tram 3 - Dalle 7:30 alle 12:30

Fa servizio tra Gratosoglio e piazza 24 Maggio. Non passa da Porta Ticinese, via Torino e Duomo.

Tram 4 - Dalle 7:30 alle 13

Fa servizio tra Niguarda (Parco Nord) e Baiamonti. Poi prosegue verso Monumentale. Da qui, potete usare i tram 1 o 33 fino a Repubblica, poi la M3 per raggiungere il centro.

Tram 10 - Dalle 7:30 alle 13

Fa servizio tra Lunigiana-Monumentale M5 e piazza 24 Maggio-piazzale Baracca (Conciliazione M1). Non percorre la tratta Baracca-Monumentale.

Tram 12 - Dalle 7:30 alle 13

Fa servizio tra Roserio e Cenisio M5. Non percorre la tratta Cenisio-Molise.

Tram 14 - Dalle 7:30 alle 13

Fa servizio tra Lorenteggio-Cantore (Porta Genova M2) e Cimitero Maggiore-Cenisio M5. Non passa da Duomo, Cordusio e Lanza.

Tram 15 - Dalle 7:30 alle 12:30

Fa servizio tra Rozzano e Giambologna. Non passa per corso Italia, Missori, Duomo.

Tram 16 - Dalle 7:30 alle 13

Fa servizio tra San Siro Stadio M5 e Baracca (Conciliazione M1). Non percorre la tratta Baracca-Monte Velino.

Tram 19 - Dalle 7:30 alle 13

Fa servizio tra Lambrate e via Bixio. Poi prosegue verso Centrale. Non percorre la tratta Bixio-Castelli. In alternativa, tra Centrale e Cenisio usate la linea 10, poi il 12 fino a Castelli.

Tram 24 - Dalle 7:30 alle 12:30

I tram sono sostituiti dai bus B24 tra Vigentino e Ripamonti/Bellezza. Poi proseguono per Porta Romana M3. Tra Ripamonti/Bellezza e p.za Fontana i tram non fanno servizio.

Tram 27 – Dalle 7:30 alle 12:30

Fa servizio tra Ungheria e 5 Giornate. Non percorre la tratta 5 Giornate-Fontana.

Bus B9 – Dalle 7:30 alle 12:30

Il servizio è sospeso sull’intero percorso.

Bus 43 - Dalle 9:30 alle 13:30

Nelle due direzioni devia tra Gioia M2 e corso Sempione. Passa da Garibaldi M2 M5, Monumentale M5 e via Procaccini.

Bus 48 - Dalle 9:30 alle 13

In direzione Lotto devia da piazza Firenze a via Silva. Passa per viale Teodorico e viale Scarampo.

Bus 50 - Dalle 7:30 alle 13

Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Aquileia. Non passa da Conciliazione, Cadorna e Cairoli.

Bus 54 - Dalle 7:30 alle 12

Fa servizio tra Lambrate-p.za Risorgimento e Duomo-corso Monforte. Non passa per corso Concordia e piazza del Tricolore.

Bus 57 - Dalle 7:30 alle 13

Fa servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Non passa da via Legnano, Lanza e Cairoli.

Bus 58 - Dalle 7:30 alle 13

Fa servizio tra Baggio e Aquileia. Non passa da Porta Vercellina, Sant’Ambrogio e Cadorna.

Bus 60 - Dalle 7:30 alle 12

Fa servizio tra Zara M3 M5 e corso 22 Marzo. Non passa da Porta Vittoria e largo Augusto.

Bus 61 – Dalle 7:30 alle 13

Fa servizio tra piazza Napoli-piazza Piemonte (Wagner M1) e tra piazza Murani-piazza Risorgimento. Tra piazza Risorgimento e piazza Piemonte non fa servizio.

Bus 65 – Dalle 7:30 alle 12

Fa servizio tra piazza Abbiategrasso M2 e corso Lodi/via Salmini (Porta Romana M3).

Bus 67 – Dalle 7:30 alle 13

Fa servizio tra Baggio e piazza Piemonte (Wagner M1). Non fa servizio tra Piemonte e Baracca.

Bus 68 – Dalle 7:30 alle 13

Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra piazza Vesuvio e via Albani. In alternativa, potete usare la M1 tra via Albani/via Vigliani (Lotto) e Conciliazione.

Bus 73 – Dalle 7:30 alle 12

Fa servizio tra Linate e piazza 5 Giornate. Non fa servizio tra piazza 5 Giornate e Duomo.

Bus 78 – Dalle 9:30 alle 13

In entrambe le direzioni devia e salta le fermate tra piazza Caneva e via Silva.

Bus 84 – Dalle 7:30 alle 12

Fa servizio tra San Donato M3 e Maestri Campionesi. Da qui prosegue verso Porta Romana M3.

Bus 94 – Dalle 7:30 alle 13

Fa servizio tra Cadorna (via Carducci) e via Visconti di Modrone. Non fa servizio tra Porta Volta-via Visconti di Modrone.