Oggi metro chiuse e linee Atm deviate a Milano

Due stazioni chiuse e linee di superficie deviate. 25 aprile a servizio ridotto per i mezzi Atm a Milano, che dovranno fare i conti con il grande corteo previsto in centro città proprio per celebrare la festa della Liberazione.

"Dalle 14 fino al termine delle manifestazioni i treni della M1 e della M3 salteranno Duomo e San Babila", ha fatto sapere in una nota Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina. Quindi dal primo pomeriggio fino in serata le stazioni di Duomo e San Babila - sulla rossa e sulla gialla - non saranno servite dalle metropolitane. "Chiuderemo le stazioni su disposizione della Questura per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In alternativa, usate le stazioni vicine", hanno spiegato da Foro Bonaparte ai viaggiatori.

Non solo metro, però. "Nel pomeriggio - ha chiarito ancora Atm - alcune linee, tra cui i tram 1 e 9, potrebbero essere rallentate, deviate o terminare prima del capolinea". I manifestanti si ritroveranno alle 14 in corso Venezia e passeranno da San Babila, Matteotti, Meda, Catena, Mattioli, Case Rotta, Scala, Santa Margherita e Mengoni con arrivo in Duomo, dove sarà allestito il palco per gli interventi degli ospiti.