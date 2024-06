Nel weekend le metro di Milano chiudono più tardi: tutti i nuovi orari

Straordinari per Atm nel weekend a Milano, dove sono previsti una serie di eventi che richiameranno migliaia di spettatori. Sabato 8 e domenica 9 giugno, infatti, a parco Sempione ci sarà la festa di Radio Deejay. Sempre l'8 appuntamento a San Siro con Vasco, mentre il giorno dopo in Duomo è la volta del concerto della Filarmonica del Duomo.

Per permettere a chi parteciperà agli eventi di muoversi con i mezzi pubblici, Atm ha deciso di prolungare gli orari delle metropolitane. "Nel week end di sabato 8 e domenica 9 giugno le metropolitane sono potenziate e chiudono più tardi", si legge sul sito dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale sotto la Madonnina. Sabato 8 giugno il parcheggio di Lampugnano chiude alle 2.

Gli orari delle metro a Milano

Sabato 8 domenica 9 giugno

M1 e M2: sabato e domenica chiudono più tardi le tratte Sesto-Molino Dorino, Sesto-Bisceglie e Cascina Gobba-Abbiategrasso. Gli ultimi treni partono da Cadorna all’1 circa. Chiudono al solito orario le tratte Molino Dorino-Rho, Cascina Gobba-Gessate, Cascina Gobba-Cologno e Famagosta-Assago.

M5: chiude più tardi sabato sera. Gli ultimi treni partono dai capolinea all’1 circa. Domenica sera la linea chiude al solito orario, ultimi treni a mezzanotte circa dai capolinea.

M3 e M4 chiudono ai soliti orari.

Dopo la chiusura delle metropolitane, i treni sono come sempre sostituiti dai bus notturni NM1, NM2, NM3 e NM4.

Non solo orari prolungati, però. Perché nel weekend sono previste alcune modifiche. Il 9 giugno dalle 18 "i treni di M1 e M3 saltano Duomo" perché "la stazione chiude su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per permettere l’arrivo del pubblico e il concerto della Filarmonica della Scala nella piazza". L'8 e 9 giugno le vetture della linea 1 potrebbero deviare su disposizione della Polizia Locale nella zona dell’Arco della Pace per motivi di ordine pubblico, per la festa di Radio Deejay al parco Sempione.

Per raggiungere la festa di Deejay al parco si possono usare le stazioni di Cadorna, Lanza, Cairoli o Domodossola. Per raggiungere piazza Duomo per il concerto della Filarmonica domenica "scendete a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori". Per Vasco a San Siro dal centro si possono usare M1 e M5 scendendo alle stazioni di Lotto o San Siro Stadio.