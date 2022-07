Metro aperte anche di notte e linee potenziate: il servizio Atm per i prossimi giorni

La grande musica chiama, Atm risponde. L'azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina ha riorganizzato il proprio servizio, potenziando le linee e allungando gli orari, per i prossimi giorni, quando a San Siro andranno in scena una serie di concerti.

Si inizia il 6 lgulio con Salmo, mentre il 10 sarà la volta dei Guns n'roses. Il 13 toccherà ad Alessandra Amoroso, il 15 e il 16 a Max Pezzali e il 23 e 24 a Ultimo. In tutte queste giornate le linee M1 - utilizzabile con la fermata Lotto - e M5 - dove si può scendere a San Siro stadio o Ippodromo - chiudono più tardi.

"Dopo il normale orario di chiusura, sulla M1 e sulla M5 viaggiano treni dedicati al rientro del pubblico", si legge sul sito dell'azienda di Foro Bonaparte.

M1: treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. Ultima partenza da all’1:20

M5: treni in servizio da San Siro Stadio verso Bignami. Ultima partenza all’1:00

Chiudono invece al solito orario: le linee M2 e M3, le tratte M1 Rho-Lotto, Sesto-Bisceglie e Sesto-Rho.

In occasione dei concerti a San Siro, un servizio di navette collega il parcheggio di Lampugnano e lo stadio, mentre "su disposizione della Questura chiuderemo le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta sul finire del concerto. Uscendo dallo stadio - il consiglio di Atm - in alternativa usate le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungete a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti".

Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne.

Questi i collegamenti con la M1

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2

Questi i collegamenti con la M5

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi: per cambiare con la linea NM2

Zara: per cambiare con le linee NM3 e N90/91

Sempre nelle giornate in cui a San Siro ci sono dei concerti, Atm modifica il percorso di alcune linee di superificie.