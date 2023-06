I mezzi deviati e le fermate metro chiuse per il concerto in piazza Duomo di Fedez

Martedì 27 giugno è in programma un concerto in piazza Duomo, Love Mi, organizzato da Fedez, Doom Entertainment in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti. Per questo a partire dalle 11 circa Atm cambierà il servizio di alcuni tram e la stazione di Duomo verrà chiusa. Quel giorno le metro M1 e M3 chiudono più tardi: trovate le informazioni per andare al concerto con i mezzi pubblici a questa pagina, informa Atm.

I mezzi Atm deviati per il concerto di Fedez in Duomo

Tram 2

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra corso Colombo/Cantore e Lanza. Passa da viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso, Conciliazione, via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti, via Boccaccio, Foro Buonaparte, Cadorna e Cairoli. Dopo le 21:30, tra Negrelli e Porta Genova M2 i tram sono sostituiti dai bus B2 per lavori stradali in via Lodovico il Moro (maggiori informazioni a questa pagina).

Tram 12

Fa servizio tra Roserio-Cairoli M1 (via Cusani) e Molise-Missori M3. Non ferma a Cordusio e Duomo.

Tram 14

Fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Porta Lodovica e Cimitero Maggiore-Cairoli M1 (via Cusani). Non passa da corso Genova, via Correnti, via Torino, Duomo e Cordusio.

Tram 15 – dalle 10:30 circa

Fa servizio come al solito tra Rozzano e Missori. Da qui devia fino a piazza Fontana, dove fa capolinea. Non ferma a Duomo.

Tram 16 – dalle 10:30 circa

Fa servizio nelle tratte Monte Velino-Missori M3 e San Siro Stadio-piazzale Baracca (corso Vercelli). Da qui, svolta in via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti e fa capolinea in piazza 6 Febbraio.

Tram 19

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra via Bixio/viale Piave e piazza Virgilio. Passa da viale V. Veneto, Repubblica, Turati, via Manzoni, Cordusio, via Cusani, Cairoli, Foro Buonaparte, Cadorna e via Boccaccio.

Stazione Duomo chiusa