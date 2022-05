Metro chiusa e tram e bus deviati per la festa scudetto del Milan, oggi

Largo alla festa. Oggi pomeriggio, lunedì 23 maggio, la stazione metropolitana di Duomo sarà chiusa a partire dalle 18.30 per permettere il passaggio del pullman scoperto con a bordo i calciatori del Milan che celebreranno con i propri tifosi lo scudetto vinto domenica.

"Su disposizione della questura - ha fatto sapere Atm - i treni M1 e M3 saltano la fermata. Per raggiungere la piazza scendete a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. Per cambiare linea usate le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna".

Dallo stesso orario anche le linee di superficie subiranno deviazioni. "Le linee 1, 2, 3, 10, 12, 14, 16, 19, 43, 50, 57, 58, 61, 69, 78, 90, 91 e 94 potrebbero essere deviate su percorsi provvisori o rallentate. Considerate maggiori tempi di percorrenza e attese più lunghe del solito alle fermate", l'avviso dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico meneghino.

L'appuntamento per la parata rossonera è in via Aldo Rossi, a casa Milan, per le 18. Da lì il bus, con un'immaginabile seguito di tifosi, si muoverà verso piazza del Duomo - meta finale - passando per piazza Gino Valle, viale Traiano, viale Scarampo, viale Serra, viale Certosa, piazza Firenze, corso Sempione, via Canova, viale Milton, via Moliere, viale Alemagna, via Paleocapa, piazzale Cadorna, Foro Buonaparte, via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Orefici, piazza del Duomo.