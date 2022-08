Confermata la chiusura di diverse fermate della metro a Milano

Agosto non è un mese normale a Milano, la città si svuota e la metro può fermarsi per mettere "apposto" quello che c'è da sistemare. Per questo diverse fermate della metro saranno chiuse. Per consentire lo svolgimento dei lavori di rinforzo strutturale nella galleria nella stazione di Amendola M1, dal 13 al 21 agosto il servizio della linea 1 della metropolitana sarà sospeso tra le stazioni di Pagano e Lotto.

Ad Amendola è infatti in programma un’attività di manutenzione preventiva necessaria per salvaguardare lo stato delle infrastrutture: riguarderà, nello specifico, il rinforzamento di due travi già esistenti e l’inserimento di altre due nuove.

Le fermate chiuse della metro rossa

I viaggiatori da Lotto potranno utilizzare la linea M5 per il centro città, cambiando a Garibaldi con M2 o a Zara con M3. Saranno inoltre potenziate nelle ore di punta dei giorni feriali le frequenze della linea M5 con treni fino a 3 minuti. Inoltre, dalle stazioni di Amendola M1 e Buonarroti M1 è possibile raggiungere a piedi in poco tempo rispettivamente le stazioni di Lotto (9 minuti) e Wagner (5 minuti). Sarà inoltre attivato, comunica Atm, un servizio sostitutivo con bus lungo la tratta interrotta della linea M1. L’autobus BM1 nelle ore di punta dei giorni feriali viaggerà con una frequenza di 5 minuti, mentre sarà di 6 minuti il sabato 13 e nei festivi.

Le informazioni di Atm

Per tutta la durata dei lavori, squadre di assistenti alla clientela saranno presenti alle fermate di Pagano e Lotto per indirizzare i passeggeri e suggerire i percorsi alternativi per raggiungere le proprie destinazioni. Atm ha inoltre predisposto un piano di informazione per i passeggeri e per i residenti della zona, una pagina dedicata sul sito internet con tutte le informazioni (qui il link) e annunci nelle stazioni e a bordo dei treni. Saranno inoltre forniti aggiornamenti in tempo reale sull’App Atm e sul canale Twitter @atm_informa.

Gli altri cantieri sulla metro M2

Proseguono gli interventi di Atm per la manutenzione straordinaria anche della linea M2 e della rete tranviaria. Lavori che sono indispensabili per aumentare l’efficienza delle infrastrutture su cui viaggiano treni e tram. L’Azienda sta lavorando sulla M2 per la sostituzione di 20 km di binari tra Cascina Gobba, Gessate e Cologno Nord.

Attualmente gli interventi si stanno svolgendo in prossimità delle stazioni di Cascina Gobba e Cologno Nord. Per questo fino al 4 settembre, su questa tratta le stazioni di Cologno sono chiuse e i treni sono sostituiti dai bus. Tutte le informazioni sono presenti sul sito (qui il link).

I lavori alla rete dei tram

È in corso il rinnovo dell’incrocio tranviario in Porta Lodovica, con la posa di circa 600 metri di nuovi binari e di 7 nuovi scambi in radiofrequenza. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo 11 settembre.