Nel weekend a Milano le metro chiudono alle 2 di notte

Più metropolitane, orari di apertura prolungati e parcheggi disponibili fino a tarda notte. Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico meneghino, fa gli straordinari per la settimana del Salone del Mobile e del Fuorisalone - da lunedì 6 giugno fino al 12 - che attirano in città migliaia di visitatori.

Proprio per questo - hanno fatto sapere da Foro Bonaparte - sabato 11 giugno le metropolitane chiudono alle 2 di notte e "durante il weekend la linea M1 è potenziata per permettere al pubblico di raggiungere il Salone del Mobile dal centro di Milano".

Queste le ultime partenze delle metro sabato:

M1, ultime partenze

- A Duomo per Bisceglie 02:05

- A Duomo per Rho Fieramilano 01:24

- A Duomo per Molino Dorino 01:56

- A Duomo per Sesto FS 02:00

Le ultime due corse in viaggio sulla diramazione di Rho Fieramilano terminano a Molino Dorino.

M2, ultime partenze

- A Cadorna per Cascina Gobba 01:41

- A Cadorna per Abbiategrasso 02:12

Dopo il normale orario di chiusura della linea, i treni non servono le tratte Famagosta-Assago, Cascina Gobba-Cologno e Cascina Gobba-Gessate. Dopo le 22, i treni sono sostituiti da bus tra Cascina Gobba e Gessate per lavori di manutenzione.

M3, ultime partenze

- A Duomo per Comasina 02:00

- A Duomo per San Donato 02:00

M5, ultime partenze

- A Garibaldi per Bignami 02:15

- A Garibaldi per San Siro Stadio 02:12

Sempre nella giornata di sabato 11 restano aperti fino alle 3 i parcheggi di interscambio di Cascina Gobba, Famagosta, Lampugnano, Bisceglie, Molino Dorino, San Donato e Maciachini. Per sabato e domenica, segnala ancora Atm, "abbiamo programmato treni aggiuntivi sulla M1 per facilitare gli spostamenti del pubblico". Il Salobe del Mobile, in Fiera, è infatti raggiungibile con la rossa scendendo al capolinea Rho Fieramilano.

Per il Fuorisalone, invece, basterà girare in città, dove sono previsti 800 eventi in una settimana. Queste le stazioni del metrò nei distretti del design:

Tortona district

Porta Genova M2

Sant’Agostino M2

Brera district

Lanza M2

Moscova M2

Cairoli M1

Montenapoleone M3

Isola district

Isola M5

Garibaldi M2 M5

Gioia M2

Stazione Garibaldi (linee S)

5 Vie

Sant’Ambrogio M2

Cordusio M1

Cairoli M1

Duomo M1-M3

Centro / università Statale

Missori M3

Cordusio M1

San Babila M1