Chiusa una parte della metro di Milano per un guasto

Disagi sulla metropolitana di Milano per un guasto. Attorno alle 18 di venerdì i treni della linea gialla, la M3, sono stati sospesi tra le fermate di Repubblica e Porta Romana. Sono stati attivati i bus sostitutivi.

A darne notizia è l'Atm con una nota: "La M3 è chiusa tra Repubblica e Porta Romana, dove i treni sono sostituiti da bus. I bus fanno le stesse fermate della linea NM3 e viaggiano compatibilmente con le condizioni del traffico. A Duomo non si cambia con M1. Ci scusiamo. Stiamo facendo rientrare un treno guasto in deposito. Considerate maggiori attese sul resto della linea".

Nei giorni scorsi sempre la linea M3 della metropolitana meneghina era rimasta bloccata per permettere al 118 di soccorrere una donna a bordo di un treno. Nella stessa giornata era poi stata sospesa una parte della linea rossa a causa di un bagaglio abbandonato in una stazione.

Disagi anche su altre linee Atm

La serata di venerdì è stata caratterizzata anche da altri disagi sulle linee Atm. Il Bus 712 ha subito rallentamenti. Un incidente stradale in via Giordani, a Cinisello Balsamo, ha costretto Atm a cambiare il servizio: verso Sesto FS M1, i bus deviano e saltano le fermate tra via Monte Ortigara e via Devizzi/Brodolini.

Il traffico in diverse zone della città ha rallentato la circolazione dei mezzi, in particolare delle linee 35, 47, 50, 57, 62, 70, 74, 701 e 924. "Considerate maggiori tempi di viaggio e attese alle fermate più lunghe del solito", chiede Atm ai suoi passeggeri.