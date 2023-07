Guasto in metro a Milano: linea chiusa (in parte) per 2 ore, disagi e folla in stazione

Disagi martedì mattina in metro a Milano. Verso le 8, in pieno orario di punto, Atm ha infatti chiuso alcune fermate della M3, la linea gialla. A causare lo stop, stando a quanto comunicato dalla stessa azienda sul proprio canale Twitter, è stato un "guasto agli impianti" ad Affori.



"M3 è chiusa tra Maciachini e Comasina. Stiamo riparando un guasto agli impianti. Sono in arrivo bus per servire la tratta interrotta", ha segnalato la società di Foro Bonaparte poco dopo le 8. Il problema è stato risolto soltanto verso le 10. "Abbiamo concluso l'intervento tecnico e riaperto tutte le stazioni della linea. I treni stanno tornando a viaggiare per tutte le destinazioni", l'annuncio di Atm.

Nelle due ore di lavori, però, si sono registrati disagi per i passeggeri, con i bus decisamente pieni e la stazione di Maciachini affollata di persone, con la gialla che nella pratica ha fatto capolinea lì per un paio di ore.