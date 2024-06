Guasto in metro, la M2 chiude tra Cassina de Pecchi e Cernusco

Guasto sulla linea metropolitana M2 nella mattina di venerdì 7 giugno. Atm chiude il tratto della Verde che va da Cassina de Pecchi a Cernusco sul Naviglio. L'azienda fa sapere che il pronto intervento sta riparando un guasto.

Atm ha messo a disposizione i bus sostitutivi che collegano le due fermate della Verde mentre si provvede alla riparazione. Per tutte le info e gli aggiornamenti consultare il sito o l'app Atm.

Le fermate dei bus

I bus fermano a Cernusco sulla Strada Padana Superiore all'altezza di viale dell'Assunta, a Villa Fiorita alla fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione) e Cassina de’ Pecchi sulla Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita).