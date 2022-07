La metro (verde) di Milano potrebbe andare più piano per il caldo

La metropolitana verde di Milano potrebbe rallentare a causa della maxi ondata di calore che sta investendo Milano e tutta l'Italia del nord. Il motivo? Uno solo: il grande caldo modifica i binari, soprattutto quelli all'aperto, come ha puntualizzato da Atm in una nota.

"I protocolli di sicurezza ferroviaria impongono limiti di velocità ai treni quando le rotaie superano una temperatura critica - si legge nella nota di Foro Bonaparte -. Se nelle prossime ore si verificherà questa condizione, per precauzione i treni viaggeranno a marcia ridotta sulle tratte all’aperto della linea, dove binari e rete elettrica sono esposti all’ondata di caldo record".

Da Atm hanno precisato che il calore dei binari viene rilevato in diversi punti lungo la linea: "La nostra attenzione è massima: siamo impegnati per garantire il servizio in sicurezza". Inutile dire che se la circolazione dei treni sarà più lenta ci saranno maggiori tempi di attesa.

Problemi alle ruote dei treni: cancellati oltre 100 treni Trenord

Nel pomeriggio di venerdì 22 luglio Trenord ha fatto sapere in una nota che ha rilevato "consumi anomali delle ruote dei treni, che l’hanno costretta a ritirare dall’esercizio 35 convogli, causando la soppressione di oltre 100 corse al giorno".

"Sono stati effettuati controlli agli impianti ferroviari del passante alla presenza dei tecnici di Rfi e Trenord che non hanno ancora portato all’individuazione delle cause", ha spiegato la società. "La decisione di sospendere l’ingresso dei treni nel passante ferroviario di Milano ha ragioni precauzionali, per preservare i treni da consumi incompatibili con lo svolgimento del servizio", hanno sottolineato dalla società di Piazza Cadorna.

"Proseguiranno, nei prossimi giorni, ulteriori accertamenti necessari per verificare le cause, mentre è già in corso la tornitura delle ruote dei treni tolti dall’esercizio commerciale. È già fissato per martedì il tavolo tecnico dove saranno analizzati congiuntamente gli esiti delle verifiche straordinarie e definiti i provvedimenti", ha proseguito l'azienda, annunciando che "sono in fase di studio le modifiche di circolazione alle 5 linee suburbane, per garantire il miglior servizio ai viaggiatori nel nodo di Milano".

Nei giorni scorsi sempre Trenord era stata costretta a cancellare 50 treni per l'eccessivo caldo. A subire i maggiori disagi erano state le linee del passante S2 - in servizio tra Mariano Comense e Rogoredo - e S6, che unisce Novara con Pioltello passando dal capoluogo. Stando a quanto appreso, le soppressioni erano state necessarie per un piano di manutenzione straordinaria per rispondere agli eccessivi sforzi a cui sono stati sottoposti gli impianti di trazione e di aria condizionata dei convogli.

La maggior parte dei treni in circolazione, infatti, ha sistemi di condizionamento che si bloccano in autoprotezione al superamento dei 35 gradi, una temperatura più volte raggiunta nelle ultime settimane. Inoltre, il calore obbliga la motrice a sforzi superiori, altra ragione per cui Trenord è tenuta a ulteriori controlli e interventi di manutenzione. Da qui la decisione - come avvenuto anche in Inghilterra per la stessa ragione - di ridisegnare il servizio cancellando una cinquantina di corse e facendo viaggiare i convogli a composizione ridotta, anche a causa dell'indisponibilità dei vagoni fermi nei depositi.