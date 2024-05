La metropolitana M1 verrà prolungata: le fermate e il bando per i lavori

È ufficiale: la linea metropolitana M1 verrà allungata fino a Baggio. Il cantiere dovrebbe prendere vita nel 2025 con durata di circa cinque anni e mezzo. Il bando per l'affidamento dei lavori è stato pubblicato. Il progetto è stato realizzato da MM Spa che è anche stazione appaltante. Il percorso, lungo 3,3 km, partirà da Bisceglie e comprenderà tre nuove stazioni: Parri-Valsesia, Olmi e Baggio. Il costo stimato è di oltre 433 milioni di euro.

Un lavoro "importante perché consente di connettere quartieri popolosi e in forte crescita in un’ottica di mobilità sostenibile", si legge nella nota del comune. Tra le novità del progetto c'è l'introduzione di tecnologie all'avanguardia, in particolare in tema di prevenzione incendi, in grado di garantire livelli di sicurezza elevati. Il prolungamento verso ovest della Rossa "si articolerà dall’attuale asta di manovra della stazione Bisceglie con un tratto completamente interrato e comprende tre stazioni (Parri-Valsesia, Baggio e Olmi), sei manufatti lungo la linea e un nuovo deposito dei treni. La galleria sarà quasi interamente realizzata con la 'talpa' (TBM), minimizzando in questo modo gli impatti in superficie, prosegue il comunicato.

Come accaduto per altri progetti simili, anche le nuove tratte della M1 porterano con sé importanti lavori di riqualificazione. Stando a quanto riferito, infatti, l'Amministrazione comunale si occuperà di rinnovare non solo le aree adiacenti alle nuove stazioni, ma anche gli spazi limitrofi. In tal senso, con la nuova fermata Olmi, è prevista la ristrutturazione del Centro Sportivo Aics Olmi di via degli Ulivi.