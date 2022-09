Crollo gru a Bussero: la metro M2 torna regolare tra Gessate e Milano

E' ripresa intorno all'una e mezza di giovedì pomeriggio la circolazione dei treni della M2 tra Cernusco sul Naviglio e Gessate, interrotta dopo che il 31 agosto una gru era crollata sui binari presso la stazione di Bussero. Lo ha reso noto Atm.

I treni tornano quindi a viaggiare da e per Milano con regolarità. Arrigo Giana, direttore generale dell'azienda, aveva preannunciato il riavvio della tratta per la giornata di giovedì, intervenendo in commissione consiliare a Palazzo Marino mercoledì 7 settembre. L'infrastruttura ferroviaria danneggiata alla stazione di Bussero è stata ora riparata e le autorità hanno dato l'autorizzazione a riaprire la linea al servizio passeggeri.