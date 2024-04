Riapre la metro di Milano chiusa per i test tecnici

È ripartita da mercoledì 10 aprile la linea blu della metropolitana di Milano. La M4 era rimasta infatti chiusa per una settimana per permettere ai tecnici di effettuare alcuni test necessari per l'apertura definitiva dell'intera linea, attualmente in funzione da Linate a San Babila ma che, quando sarà in funzione completa, arriverà fino a San Cristoforo Fs.

"Stiamo svolgendo le attività necessarie in vista dell'apertura completa della linea. Si tratta dei test tecnici sull'intera infrastruttura (che passa da 8 fermate e 13 treni a 21 fermate e 47 treni) e delle prove di circolazione (pre-esercizio) richieste dal ministero dei Trasporti. Durante le giornate di test, che possono essere svolti solo in assenza di passeggeri, M4 è chiusa e i treni sono sostituiti da bus. Di notte, sono in servizio i bus notturni NM4 come al solito", informa Atm sul proprio sito.

Le prossime chiusure in programma sono previste per maggio ma mancano ancora i giorni specifici. "Aggiorneremo questa pagina - scrive Atm - con il calendario delle chiusure di maggio e dei prossimi mesi, che saranno programmate in base agli esiti delle prime giornate di test".