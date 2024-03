Problema tecnico in una linea della metro di Milano: chiusa

"La metro M4 è al momento chiusa". A comunicarlo nella serata di martedì è l'Azienda dei trasporti milanesi, Atm. La linea è stata sospesa attorno alle 20.30.

"Il servizio - prosegue Atm - si svolge con bus che fermano in corrispondenza di tutte le stazioni. I nostri tecnici sono al lavoro per risolvere un problema lungo la linea. Ci scusiamo con i nostri passeggeri. Apriremo le stazioni non appena possibile", ha concluso l'azienda.

M4: le chiusure programmate prima dell'apertura

La linea metro M4 si fermerà nei prossimi giorni (qui le info). Tra marzo e aprile prossimi la M4, la nuova blu di Milano, sarà costretta a fermarsi per permettere ai tecnici di effettuare tutti i test necessari all'apertura completa della linea, che entro settembre dovrebbe poter contare su tutte le 21 fermate.

"Nei prossimi mesi svolgeremo le attività necessarie per il completamento dell’opera in vista dell’apertura completa della linea. Si tratta dei test tecnici sull’intera infrastruttura - che passa da 8 fermate e 13 treni a 21 fermate e 47 treni - e delle prove di circolazione richieste dal Ministero dei Trasporti. Durante le giornate di test, che possono essere svolti solo in assenza di passeggeri, M4 è chiusa e i treni sono sostituiti da bus", si legge sul sito di Atm.