Perché la M4 resterà chiusa per 10 giorni

Tre giorni a marzo, sette ad aprile. Resterà chiusa dieci giorni la metropolitana M4 di Milano. Una serrata necessaria per permettere l’esecuzione dei test necessari al completamento dell'opera e il prolungamento della linea verso la sua estensione definitiva (previsto per l’autunno del 2024). Il fatto è stato reso noto da Amerigo Del Buono, direttore reti di Atm, durante un incontro con la stampa nella control room della “Blu” temporaneamente allestita nel capolinea di Linate.

I treni sulla M4, più nel dettaglio, si fermeranno tra l’8 e il 10 marzo e tra il 4 e 10 aprile. “Svolgeremo attività necessarie per far girare i treni su tutta la linea - ha spiegato Del Buono -, nei prossimi mesi la M4 passerà da 14 treni e otto fermate a 47 treni e 21 fermate. È necessario testare l’infrastruttura e farlo in totale sicurezza”. I test verranno svolti con la linea chiusa e non possono essere eseguiti di notte in quanto “ci sono tempi tecnici di aggiornamento software, a bordo treno e per il segnalamento dei mezzi, che non consentono di effettuare prove nelle 5 ore notturne, perché necessitano di più tempo”, ha spiegato Fabrizio Gelsomino, direttore operations della metropolitana. Se le prove fossero state organizzate di notte, ha aggiunto, “non saremmo pronti alle 6:30 ad aprire l’esercizio”. In quei giorni comunque, ci sarà un servizio di autobus sostitutivi che, assicurano da Atm, passeranno con una frequenza simile a quella della metro. Ai test, seguiranno 60 giorni di pre esercizio su tutta la linea, durante i quali non sarà necessario interrompere la metro.

Nel frattempo la linea Blu sta ingranando sempre più. Nelle prossime settimane diventerà operativo il nuovo deposito di manutenzione a San Cristoforo e sempre nella stessa stazione verrà allestita una control room definitiva, cui ne seguirà una ridondata in via Monterosa. Non solo, a partire da lunedì 19 febbraio cambierà anche l’orario di apertura: la M4 sarà aperta tutti i giorni fino a mezzanotte e mezza, orario che attualmente viene rispettato solo durante il sabato e la domenica. “Saranno così garantiti sia la copertura dell’aeroporto per i voli serali sia l’interscambio con le altre linee di trasporto”, ha puntualizzato Del Buono

Per il momento non è ancora stata ufficializzata la data di apertura della linea per intero; il sindaco Sala nei mesi scorsi aveva annunciato che avverrà il 30 settembre, ma da Atm fanno presente che ciò avverrà in autunno. Insomma, non c’è ancora una data ufficiale da cerchiare in rosso sul calendario.

Dall'entrata in servizio, la linea metropolitana M4 ha trasportato più di 7 milioni di passeggeri con una media, a seguito dell'apertura della stazione di San Babila a luglio, di 40 mila passeggeri al giorno. “Ci aspettiamo un aumento costante", anche perché i cittadini piano piano "si abitueranno alla presenza di questo nuovo servizio", ha precisato Gelsomino.