Una linea della metropolitana di Milano chiude domani

Nuova chiusura per consentire i test tecnici sulla linea della metropolitana di Milano M4. La Blu abbasserà la serranda mercoledì 3 e giovedì 4 luglio. Nel corso dell'anno sono state diverse le chiusure della M4 dovuta alle analisi sulla sicurezza e sul funzionamento in vista dell'apertura completa della tratta (prevista per settembre). Per effettuare i test è necessario che i treni siano vuoti, senza viaggiatori a bordo.

Ma come muoversi con tutta la linea della metro chiusa? Atm mette a disposizione i bus sostitutivi BM4; terminato il servizio diurno inizia quello notturno.

Il bus BM4: gli orari

Da lunedì a venerdì:

tra le 7 e le 9.30 circa: ogni 3/4 minuti

tra le 6 e le 7 e tra le 9.30 e le 19.30 circa: ogni 6/7 minuti

dopo le 19.30: ogni 15 minuti

Sabato e festivi:

tra le 6 e le 19.30 circa: ogni 7 minuti

dopo le 19.30: ogni 15 minuti

Orari da Linate per Duomo:

prima partenza alle ore 6

ultima partenza a mezzanotte e mezza

Orari da Duomo per Linate:

prima partenza alle ore 6

ultima partenza a mezzanotte e 45

Le fermate